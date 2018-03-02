Во Львовской области около 70 лебедей едва не погибли в замерзающей проруби

В Службу спасения поступило сообщение, что в селе Зарайск Самборского района Львовской области, в замерзающей проруби, площадью около 100 квадратных метров, плавают 67 лебедей.

"На место происшествия, что в реке Болозивка направили спасателей, которые с помощью лестницы, спасательной веревки, бензопилы и подручных средств провели рассечение льда, и так смогли увеличить площадь водного пространства", – сообщают в ГСЧС.

Также бойцы ГСЧС спасли птиц от "голодной смерти", покормив специальным кормом.

Напомним, с первым льдом у спасателей и волонтеров значительно увеличилось и количество вызовов о помощи замерзающим на озерах лебедям.

Напомним, недавно мы писали, как бурые медведи радовались первому снегу. Радость косолапых, которые живут в "Реабилитационном центре бурых медведей", сняли работники Национального природного парка "Синевир".

Ранее сообщалось, что жители Прикарпатья уличили бурого медведя в "нелегальном пересечении границы". Как оказалось, дикий зверь сбежал из Национального парка в городе Закопане, чтобы вдохнуть глоток свободы в диких карпатских лесах. В придачу косолапый "захватил" ошейник с GPS-навигатором.