Во Львовской области около 70 лебедей едва не погибли в замерзающей проруби

Сегодня, 20:17

Бойцы ГСЧС накормили птиц и убрали лед,увеличив площадь водного пространства 

Лебедям помогли спасатели. Фото: ГСЧС
Лебедям помогли спасатели. Фото: ГСЧС

В Службу спасения поступило сообщение, что в селе Зарайск Самборского района Львовской области,  в замерзающей проруби, площадью около 100 квадратных метров,  плавают 67 лебедей.

"На место происшествия, что в реке Болозивка направили спасателей, которые с помощью лестницы, спасательной веревки, бензопилы и подручных средств провели рассечение льда, и так смогли увеличить площадь водного пространства", – сообщают в ГСЧС.

Также бойцы  ГСЧС спасли птиц от "голодной смерти", покормив специальным кормом.

Напомним, с первым льдом у спасателей и волонтеров значительно увеличилось и количество вызовов о помощи замерзающим на озерах лебедям.

Напомним, недавно мы писали, как бурые медведи радовались первому снегу. Радость косолапых, которые живут в "Реабилитационном центре бурых медведей", сняли работники Национального природного парка "Синевир".

Ранее сообщалось, что    жители Прикарпатья уличили бурого медведя в "нелегальном пересечении границы". Как оказалось, дикий зверь сбежал из Национального парка в городе Закопане, чтобы вдохнуть глоток свободы в диких карпатских лесах. В придачу косолапый "захватил" ошейник с GPS-навигатором.

 
лед, лебеди, птицы, спасли

Вы сейчас просматриваете новость "Во Львовской области около 70 лебедей едва не погибли в замерзающей проруби ". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Львовянин спас дикую сову: она лежала на дороге после столкновения с автомобилем

28 Февраля, 15:09

По всей вероятности, у совы контузия, но она ведет себя очень спокойно и позволяет себя гладить

Днепр

Фото: Pixabay

В Днепропетровской области спасали лебедей

27 Февраля, 15:05

Водоем с птицами сковало льдом
Загрузка...

Происшествия

Мама с сыном не могли вернуться с острова

В Киеве женщина с маленьким сыном попали в ледяную ловушку на Днепре

27 Февраля, 12:37

Женщина с ребенком не могли выбраться с острова напротив улицы Приречной  

Запад

Скриншот

В Винницкой области на закованной в лед реке замерзает стая лебедей

Сегодня, 15:21

Крупная птичья стая не смогла улететь на юг из-за позднего выводка

Украина

Синички налетели на еду. Фото: Ирины Пустовойтовой, Facebook

"Сало повесить, зерна положить": Ляшко показал страждущих синичек

16 Февраля, 15:13

Лидер "радикалов" снял видео о птичках, которым трудно приходится выживать

Запад

Лебедей убили. Фото: zastavki.com

Пара лебедей погибла от рук браконьеров в Тернопольской области

19 Февраля, 19:57

Одну из мертвых птиц они  успели загрузить в легковушку  и скрылись с места происшествия
Загрузка...