Во Львове волонтеры ведут реестр бездомных котов

К подсчету хвостатых приобщились журналисты "Сегодня"

Во Львове волонтеры решили подсчитать бездомных котов. Для чего ведут реестр усачей и как это делают – узнавали журналисты "Сегодня".

Львов – первый город в мире, где взялись считать бездомных котов. Регистрируют пушистых с помощью программы Animal-ID. Ее раньше применяли, когда считали бездомных собак.

"Алгоритм работы с собаками и регулирования их численности таки отличается от программы, которая бы должна была действовать для котов. Собственно, мы тоже хотим в нашем городе первыми выработать действенный механизм гуманного регулирования численности бездомных котиков", – рассказала "Сегодня" директор ЛКП "Лев" Оксана Кошак.

Когда же посчитают всех, волонтеры и местные коммунальщики определят сколько кошек нужно вакцинировать или стерилизовать. После будут собирать на это средства.

Примечательно, что к подсчету львовских кошек может присоединиться любой из местных жителей. Надо просто зарегистрироваться на сайте Animal-ID, выбрав свой район, скачать программу, сфотографировать и описать хвостатого.

Сейчас уличных пушистых во Львове считают 74 волонтеры. Продлится акция до конца месяца. Сколько бездомных котов бегает по городу – обещают сообщить уже в начале июля.

Ранее мы писали, что в одном из дворов Дарницкого района Киева горожане соорудили для котов жилье на зиму. Они также взяли на себя ответственность по уходу, уборке и кормлению котов и кошек.

Также сообщалось, что в Херсоне массово спасают бездомных собак.

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