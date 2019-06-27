Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Во Львове волонтеры ведут реестр бездомных котов

27 июня, 13:36

К подсчету хвостатых приобщились журналисты "Сегодня"


Во Львове волонтеры решили подсчитать бездомных котов. Для чего ведут реестр усачей и как это делают – узнавали журналисты "Сегодня".

Львов – первый город в мире, где взялись считать бездомных котов. Регистрируют пушистых с помощью программы Animal-ID. Ее раньше применяли, когда считали бездомных собак.

"Алгоритм работы с собаками и регулирования их численности таки отличается от программы, которая бы должна была действовать для котов. Собственно, мы тоже хотим в нашем городе первыми выработать действенный механизм гуманного регулирования численности бездомных котиков", – рассказала "Сегодня" директор ЛКП "Лев" Оксана Кошак.

Когда же посчитают всех, волонтеры и местные коммунальщики определят сколько кошек нужно вакцинировать или стерилизовать. После будут собирать на это средства.

Примечательно, что к подсчету львовских кошек может присоединиться любой из местных жителей. Надо просто зарегистрироваться на сайте Animal-ID, выбрав свой район, скачать программу, сфотографировать и описать хвостатого.

Сейчас уличных пушистых во Львове считают 74 волонтеры. Продлится акция до конца месяца. Сколько бездомных котов бегает по городу – обещают сообщить уже в начале июля.

Ранее мы писали, что в одном из дворов Дарницкого района Киева горожане соорудили для котов жилье на зиму. Они также взяли на себя ответственность по уходу, уборке и кормлению котов и кошек.

Также сообщалось, что в Херсоне массово спасают бездомных собак.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег животные, Львов, бездомные, коты, реестр

Вы сейчас просматриваете новость " Во Львове волонтеры ведут реестр бездомных котов". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Львове почти всем "рогатым" дадут новые номера

Сегодня, 11:47

Смена нумерации тролейбусов позволит избежать путаницы вокруг одних и тех же маршрутов при разных видах транспорта

Жара в Украине: как спасти домашних животных

Сегодня, 11:41

Если неправильно ухаживать за питомцем, он может заболеть, говорят эксперты

В зоопарке Одессы показали, как живут сурикаты

21 июня, 16:42

В Одессу эти милые малыши приехали из Южной Африки

Впервые в Украине: возле Львова открыли змеиную ферму

19 июня, 06:45

Блюдо из змеи будет стоить около четырех тысячи гривен за порцию

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

4 предмета личной гигиены, которые могут быть опасны для здоровья

Ядовитые змеи в Днепре: где водятся и как распознать опасную

"В фигурном катании есть тренд на раздевание" - интервью

Всем нам будет его не хватать: Хаккинен о Ники Лауде

"Холостяк-9": остались ли вместе Никита Добрынин и Дарья Квиткова

"Крепостная" возвращается: когда и где смотреть продолжение

Видео: Впечатляющая авария Матевоса Исаакяна в Спа

Украина заплатила криворожанину 1 млн за причиненный ею вред

Алсу раскритиковали, за то как Микела распорядилась с выигрышем

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Kasta отдает компьютерную мышь без проводов за копейки

Пенсии снова растут: кому и сколько добавят с 1 июля

Сегодня, 07:00

Кабмин обещает с 1 июля увеличить выплаты тем, кто полжизни отработал

Пенсионный вопрос: хватит ли в бюджете денег до конца года

Вчера, 07:51

Эксперты говорят, что пока ситуация не критична, но Украине как воздух нужен ощутимый рост экономики

Смотрите, какая "штука": как новая банкнота в 1000 гривен повлияет на рост цен в Украине

Вчера, 07:00

С октября в кошельках украинцев поселится банкнота в 1 тыс. грн. А вот копейки скоро исчезнут

Месяц с новым президентом: эксперты рассказали о плюсах и минусах Зеленского на посту гаранта

25 июня, 07:38

У гаранта среди достижений называют сдвиг по "Нормандии", а эксперты говорят о решительности

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь