Львов и область просят смягчить карантин: Садовой обратился к правительству

После того, как во Львове и области отказались смягчать карантин из-за увеличения числа заболевших коронавирусом, местные власти обратились к правительству все-таки разрешить смягчить ограничения. Об этом написал в Facebook мэр Львова Андрей Садовой.

По словам мэра, на выходных он вместе с главой Львовской области Максимом Козицким провели совещание с премьер-министром и просили его дать разрешение областной комиссии по чрезвычайным ситуациям на возобновление работы спортивных заведений.

"Также необходимо восстановить работу всех областных маршрутов в режиме спецперевозок. Почти 150 тысяч человек ежедневно приезжают во Львов из окрестных городов и сел. Уже третий месяц они вынуждены искать альтернативные (часто незаконные и опасные) способы, чтобы попасть в город. Также я считаю, что мы можем восстановить работу фитнес-центров. Это атрибут здорового образа жизни. Мы уже разработали протоколы для их работы в условиях карантина. Люди имеют право на физическую активность и здоровье. Надеюсь Кабмин нас услышит и уже завтра на заседании эти инициативы будут учтены", – заявил Садовой.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", в последние дни во Львовской области отмечается всплеск заболеваемости. Так, на днях там заболело COVID-19 рекордное количество человек. В начале месяца коронавирусную инфекцию подтвердили у 96 жителей – это самое большое количество новых зараженных, которых обнаруживали в регионе с начала эпидемии. Спустя пару дней было 85 и 73 новых зараженных. Садовой называл три причины вспышки коронавируса во Львовской области.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама