Во Львове и области отказались смягчать карантин

Действие карантинных ограничений продлили еще на неделю

Во Львовской области отложили смягчение карантина из-за увеличения числа заболевших коронавирусом – действие ограничений продлили на неделю, до 12 июня.

Об этом сообщили в областной государственной администрации.

Как заявил директор департамента здравоохранения ОГА Орест Чемерис, область соответствует двум из трех показателей смягчения карантина: загруженности больниц – 23% при допустимых 50%, а также тестирование 27 на 100 тысяч населения при допустимых 12.

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В то же время, показатель заболеваемости намного превышает допустимый минимум.

"Общий показатель инцидентности – 16: по Львову – 32,1, по области – 10,2", - сообщил Чемерис.

В свою очередь, глава Львовской ОГА Максим Козицкий отметил, что за минувшие сутки, как и предыдущие, самые большие показатели заболеваемости показывает именно Львов.

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"Учитывая, что показатели постоянно растут и уверенно приближаются к отметке 100 новых инфицированных в сутки, об ослаблении карантинных мероприятий речь не идет", - заявил он.

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По его словам, в последнее время жители области массово игнорируют требования карантина, и это "становится причиной ухудшения эпидемиологической ситуации".

Отметим, что ранее мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал рекордное количество новых заболевших COVID-19 во Львовской области и назвал три причины, которые этому способствовали.

Также напомним, что в регионе решили не смягчать карантин с 1 июня – тогда его продлили до 5 июня. Такое решение было принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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