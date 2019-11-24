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Львов парализовал сильнейший гололед: десятки аварий и пострадавших (фото, видео)

24 ноября, 11:56

Пешеходы и автомобили едва передвигались, а «лихачи» оказывались в кювете

/ Фото: Facebook

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Антициклон принес морозы в Украину, что повлекло за собой сильнейший гололед во Львове. В самом городе и на выездах из него было парализовано движение автотранспорта, что привело к большому количеству аварий и пострадавших пешеходов. Пользователи сети выкладывают фото и видео небывалого погодного коллапса на дорогах.

Местные СМИ пишут о десятках пострадавших и ДТП, в медучреждения обратилось уже большое количество людей. А на дрогах вообще вакханалия – машины вылетали на обочины, на некоторых участках трасс в одном месте по пару аварий. Как сообщает "24 канал", только в один из травмпунктов города до обеда обратились более сорока человек, у всех – ушибы и переломы.

Прибавилось работы и у коммунальщиков – они посыпают песком тротуары и улицы. А водители, которые не успели "переобуть" автомобили, спешно меняют шины на зимние. Следовательно, на шиномонтажах – тоже очереди.

"Начал падать дождь, было минус 2 градуса, и поэтому моментально образовалась корочка на тротуарах и проезжей части. Техника выехала полседьмого утра. Указанных данных, что будут осадки, у нас не было. Поэтому, когда мы уже увидели, что падает дождь, оперативно отреагировали", – сообщила заместитель городского головы Львова Ирина Маруняк.

Что пишут в соцсетях:

"Внимание всем водителям. Трасса Жовква-Львов страшная гололедица автобусы рейсовые, фуры все стоить, люди идут пешком, дорожных служб кто обслуживает трассу не имеет"

"Во Львове фантастический гололед, но хоть повезло с водителем … Приехал водитель на зимней резине, и вроде бы умеет ездить. Ползем".

Как сообщали новости "Сегодня", после недавних мороз в Украине немного потеплеет, хотя на западе, в частности во Львове, будет мокрый снег. Синоптики рассказали, какой погоды ждать украинцам в воскресенье.

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ДТП Львов гололед аварии

Источник: Сегодня

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