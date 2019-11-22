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Антициклон Quincy продолжит морозить Украину: какой будет погода на выходных

22 ноября, 12:02

Наталия Диденко рассказала, сколько еще терпеть резко зашедшие в Украину морозы

/ Фото: Pixabay

Штормовой ветер и мороз – такая погода ожидается на выходных. Ночью местами температура воздуха опустится до -12, а днем тоже не жарко – от -3 до +3 и только на Закарпатье и в Крыму до +10. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, мощный восточный антициклон Quincy на выходных продолжит морозить украинцев (карта).

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"23-24 ноября в Украине ожидается ночью 3-9 градусов мороза, местами до -12, а в дневные часы будет тоже не июль – от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. Выше ожидается температура воздуха в западных областях: днем ​​1-5 градусов тепла, на Закарпатье и на юге Крыма – 4-10 градусов. Сильный, до штормовых порывов, юго-восточный ветер будет создавать опасность на западе, востоке, особенно в Приазовье. Осадки на выходных маловероятны, так как – антициклон. Только завтра в западных областях есть вероятность местами небольшого то снега, то дождя", – написала Диденко и предупредила о возможном гололеде в западных областях и предупредила водителей не путешествовать туда без зимней резины.

В Киеве в субботу и воскресенье осадков не ожидается, ветер уже не будет штормовым, но все же порывистым. В ночные часы мороз 4-10 градусов, днем в столице ожидается от 2 мороза до 2 тепла.

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Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

В то же время синоптик добавила, что с 28 ноября придет небольшое потепление и осадки.

До календарной зимы осталось всего ничего, но погоду все равно трудно назвать ноябрьской. Как сообщали новости "Сегодня", зиму в Украине обещают преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

Смотрите также видео, как недавно в Австралии выпал крупный град:

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Источник: Сегодня

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