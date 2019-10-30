Львовские копы задержали подозреваемого: пытался взорвать бизнесмена

На установление и задержание подозреваемого у полицейских ушло полгода

Фото: Добрев

Сотрудники уголовного розыска полиции Львовской области на территории соседнего региона задержали подозреваемого в покушении на убийство.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, мужчина был задержан 29 октября в Тернопольской области.

"15 мая около 10:35 в полицию поступило сообщение от 47-летнего львовского предпринимателя о том, что на улице Трускавецкой под его автомобилем BMW Х6 сработало взрывное устройство", – напомнили копы.

В результате взрыва был поврежден кузов автомобиля, сам водитель телесных повреждений не получил.

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"К раскрытию этого преступления были привлечены сотрудники уголовного розыска, следствия и другие специалисты. После проведения оперативных мероприятий и экспертиз установлена личность злоумышленника – 49-летнего жителя Мостиского района", – рассказал заместитель начальника областного управления Нацполиции Тарас Сабанюк.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления по статье "покушение на убийство", а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас продолжается досудебное расследование.

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Напомним, ранее в Чернигове 23-летняя девушка была приговорена к пожизненному заключению за убийство своих дяди и тети. По данным расследования, обвиняемая находилась в состоянии алкогольного опьянения и вечером, когда домой вернулись ее дядя с тетей, у них произошел конфликт, а затем она нанесла многочисленные ножевые ранения (по несколько десятков) сначала своему дяде, а потом тете.

Также мы писали о том, что в Киеве суд вынес приговор по резонансному делу о гибели годовалого ребенка в декабре 2016 года, когда женщина на 11 дней бросила в запертой квартире годовалого сына и двухлетнюю дочку. В результате мальчик умер от голода, а обессиленную девочку удалось спасти. Суд вынес приговор: горе-мать получила восемь лет тюрьмы, тогда как прокуратура требовала для нее пожизненного лишения свободы.

Также в столице уже другая мать-"кукушка" бросила детей ночью на улице, потому что они ей мешали. Двух девочек в коляске нашли прохожие возле дома на ул. Ванды Василевской в Шевченковском районе. Одной из них было всего восемь месяцев, второй – два года.

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