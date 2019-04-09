В Днепре возле гостиницы "Парус" нашли тело мужчины
На расстоянии 4 метров от берега на поверхности воды плавало тело
8 апреля, около 17:00, в полицию Днепра сообщили о том, что на территории речного порта, в районе площади Десантников, обнаружили труп. Однако по приезде патрульные тело не обнаружили — оно бесследно пропало. Правоохранители вызвали к месту спасателей. Об этом сообщает Информатор с места событий.
По информации от полиции, работники порта заметили в воде тело, о чем сообщили в "102". Со временем труп стало уносить течением в сторону заброшенной гостиницы "Парус". На место вызвали следственно-оперативную группу и водолазов.
По вызову направили водолазов аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС на лодке "Колибри". Прибыв к месту происшествия, спасатели установили, что на расстоянии 4 метров от берега на поверхности воды плавает тело мужчины.
Сотрудники ГСЧС с помощью специального водолазного снаряжения и спасательной веревки доставили тело погибшего к берегу и передали работникам судебно-медицинской экспертизы. К работам привлекли 4 человека личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
Напомним, 3 апреля в реке возле Горбатого моста в Харькове нашли труп молодой женщины.
Ранее мы сообщали о том, что в Киеве водолазы достали из озера тело молодой девушки. Погибшей на вид было около 16 лет.
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