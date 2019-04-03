Возле Кременчуга спасатели вытащили "не того" утопленника
Поиски на Днепре продолжаются
В районе острова Шарай возле Кременчуга водные полицейские нашли вчера неизвестного умершего мужчину. Тело было обнаружено во время операции по поиску девушки, пропавшей еще 24 марта. Тогда на Днепре перевернулась моторная лодка, на которой трое парней и две девушки переплывали реку. Одна девушка смогла спастись, доплыв до берега, тела троих парней впоследствии нашли спасатели.
Найденным вчера утопленником оказался мужчина 25-30 лет. Он был полностью одет и имел на руке часы, сообщает Полтавщина. Как показал предварительный осмотр, видимых признаков насильственной смерти не теле нет. По предварительной информации, мужчина утонул несколько месяцев назад, ибо одет был довольно легко – в осеннюю куртку, штаны и кроссовки.
Поисково-спасательные работы будут продолжены.
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