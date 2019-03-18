Львовские пограничники перехватили нелегалов из Монголии

Нелегалов в Польшу вез местный житель в своем микроавтобусе

Фото: Facebook

Львовские пограничники перехватили нелегалов из Монголии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7ae/33a/5c77ae33a0249.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7ae/33a/5c77ae33a0249.jpg 2019-03-18T17:35:18+02:00 Запад Нелегалов в Польшу вез местный житель в своем микроавтобусе

Во Львовской области на контрольно-пропускном пункте "Смельница" пограничники задержали семерых нелегальных мигрантов из Монголии.

Как выяснилось, нелегалов вез в Польшу на собственном микроавтобусе 54-летний местный житель. Трое из мигрантов, в том числе шестилетняя девочка, были без паспортов.

Иностранцы признались, что в разное время прибыли в Украину в надежде пробраться в Западную Европу.

Напомним, что ранее в Польше задерживали граждан Украины, которых подозревали в незаконной легализации иностранцев. В частности, за это арестовали украинцев в Люблине.

Кроме того, мы сообщали о том, что в Польше наблюдается стремительный отток украинских работников – в ближайшее время страну покинут до 60% украинцев, или более полумиллиона квалифицированных работников.

Стоит добавить, что в центральных районах Польши полицейские задержали трех граждан Украины, которые работали на нелегальной фабрике по изготовлению сигарет, а также владельца этого бизнеса.

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