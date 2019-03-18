Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,01
30,55
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Львовские пограничники перехватили нелегалов из Монголии

Сегодня, 17:35

Нелегалов в Польшу вез местный житель в своем микроавтобусе

Фото: Facebook
Львовские пограничники перехватили нелегалов из Монголии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7ae/33a/5c77ae33a0249.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7ae/33a/5c77ae33a0249.jpg Запад Нелегалов в Польшу вез местный житель в своем микроавтобусе

Во Львовской области на контрольно-пропускном пункте "Смельница" пограничники задержали семерых нелегальных мигрантов из Монголии.

Как выяснилось, нелегалов вез в Польшу на собственном микроавтобусе 54-летний местный житель. Трое из мигрантов, в том числе шестилетняя девочка, были без паспортов.

Иностранцы признались, что в разное время прибыли в Украину в надежде пробраться в Западную Европу.

Напомним, что ранее в Польше задерживали граждан Украины, которых подозревали в незаконной легализации иностранцев. В частности, за это арестовали украинцев в Люблине.

Кроме того, мы сообщали о том, что в Польше наблюдается стремительный отток украинских работников – в ближайшее время страну покинут до 60% украинцев, или более полумиллиона квалифицированных работников.

Стоит добавить, что в центральных районах Польши полицейские задержали трех граждан Украины, которые работали на нелегальной фабрике по изготовлению сигарет, а также владельца этого бизнеса.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Польша, граница, нелегалы, мигранты, львовская область

Вы сейчас просматриваете новость " Львовские пограничники перехватили нелегалов из Монголии". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пограничники поймали мигрантов из Южной Азии и разоблачили российского организатора

Сегодня, 11:27

Нелегальные мигранты за "путешествие" через украинскую границу заплатили около 3800 долларов США

Закарпатские пограничники со стрельбой задержали "ходоков" и попали в ДТП

15 марта, 19:03

Четверо нарушителей оказали злостное неповиновение требованиям правоохранителей

Борис Корчевников раскрыл личный секрет после смерти Началовой

Умер экс-муж Лолиты Милявской (фото)

Будем помнить: три самых любимых всеми клипа Юлии Началовой

Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева

Наташа Королева резко высказалась о скандале с MARUV

Стало известно о последних днях умершей от рака Любови Полищук

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

Победительница Нацотбора MARUV удивила резкой сменой имиджа

Когда наступает биологическая старость человека?

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги
Загрузка...

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Сегодня, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

Вчера, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

Вчера, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

16 марта, 07:39

В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

В Букингемском дворце сделали заявление о ребенке Меган Маркл

Юлия Началова скончалась после тяжелой болезни

О чем жалеют разведенные женщины