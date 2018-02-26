Львовские ученые создали уникальный лифт

Ученые из Львова сконструировали мини-лифт для людей с инвалидностью. На это изобретение их натолкнула история 28-летнего Родиона, который упал, спускаясь на коляске по ступенькам подъезда. Просьбу родных парня выполнили только в университете "Львовская политехника", хотя такой подъемник пришлось делать впервые. Трудились энтузиасты в нерабочее время в учебной лаборатории и бесплатно.

Как сообщалось, в Луцке до сих пор не работает более полусотни аварийных лифтов, которые остановили на ремонт после трагедии, когда один из подъемников раздавил молодую женщину.

Остановленные лифты опечатали, и обещали запустить еще до Нового года. Но большинство так и стоят неотремонтированными.

Ранее во Львове патрульные полицейские выписали женщине-водителю, поставившую свой автомобиль на место парковки для инвалидов, максимальный штраф за проклятия в их адрес и агрессивное поведение.

Также мы писали о скандале, который разгорелся в сети после событий на День инвалидов в Коростене, где на "праздник" с представителями власти слепым людям предложили булочки и печенье, а депутату и его сотрапезникам – алкоголь, мясо и виноград. Видео с этого "события" вызвало огромный резонанс.