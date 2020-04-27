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Львовские волонтеры печатают экраны для борьбы с коронавирусом на 3D-принтерах

27 апреля, 18:15

Екатерина Степаненко

Медикам щитки раздают бесплатно благодаря помощи благотворителей

Защитные экраны для врачей на 3D-принтерах производят волонтеры во Львове. Чертежи нашли в интернете, а расходы оплачиваются благотворители. Медикам щитки передают бесплатно. На 3D-ферме, где и устроили производство, побывали и корреспонденты новостей "Сегодня".

Один экран 3D-принтер печатает примерно три часа. Идея сделать такие для львовских медиков возникла у волонтера Богдана Цюваника. Чертежи нашел в интернете.

"Первое готовое изделие я занес в Львовскую областную администрацию, чтобы услышать их мнение, в принципе есть ли такая потребность, нужны ли такие щитки для львовских медиков. Сказали, что потребность значительная – около пяти тысяч на Львовскую область", – рассказывает волонтер.

Уже изготовили более 200 экранов. Но Павел, владелец 3D-фермы говорит, если будут потребность и деньги, могут делать и до половины тысячи в сутки:

"Подается вот такая пластиковая нить, и принтер неспешно, слой за слоем, выстраивает объект в пространстве. Себестоимость одного экрана – 75 гривен. Средства жертвуют благотворители".

"Сам пластик имеет защитную упаковку. Защитную пленку с двух сторон, которая легко снимается, чтобы во время транспортировки можно было не повредить его. Сейчас 500 штук в Львовскую область я вырезаю абсолютно бесплатно", – рассказывает предприниматель Русла н Щепанський, который тоже принимает участие в производстве.

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Экраны передают больницам, принимающим пациентов с подозрением на коронавирус.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Луцке с помощью 3D-принтера создают переходники для аппаратов ИВЛ. Это распределители воздуха, которые успешно используют в странах, где короновирусом заболели массово. Идеи волонтеры находят в интернете и адаптируют образцы под украинские больницы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Львов волонтеры коронавирус 3D-принтер 3D-печать

Источник: Сегодня

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