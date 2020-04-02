В Луцке с помощью 3D-принтера создают переходники для аппаратов ИВЛ

3D-борьба с коронавирусом. Переходники для аппаратов искусственной вентиляции легких, рамки для противовирусных масок и защитные экраны начали производить дизайнеры в Луцке. Идею позаимствовали у зарубежных коллег, где уже свирепствует эпидемия. На 3D-принтере они изготовили первые образцы и готовы их поставлять в больницы бесплатно.

Руководитель студии 3D-дизайна Павел Цапюк демонстрирует защитный щит из пластика, который он изготовил вместе с коллегами:

"Эта штука используется, чтобы защитить не только лицо, как маска, а полностью слизистые оболочки глаз, через которые вирус без проблем может попадать в тело. Получается вещь, которую без проблем можно надеть, которая тебя защищает, хорошо держится и без проблем выполняет функции".

А еще "маск-фреймы". Так волонтеры называют пластиковые каркасы, которые можно использовать вместо медицинских масок. Например, закрепить платок, бумажные салфетки или иной материал на лице и защитить его. На 3D -принтере уже напечатали несколько сотен таких. Модели сами тестируют и совершенствуют:

"Масочки очень удобные, если брать с бумажной вкладкой – очень легко дышать".

Сейчас луцкие дизайнеры взялись за моделирование переходников для аппаратов искусственной вентиляции легких. Это распределители воздуха, которые успешно используют в странах, где короновирусом заболели массово. Идеи волонтеры находят в интернете и адаптируют образцы под украинские больницы.

"Устройство на трех человек, которым можно подсоединить к аппарату ИВЛ друга и поставлять кислород трем людям одновременно. Нам каждая больница направляет размеры, и я уже специально адаптирую", – говорит 3D--дизайнер Юрий Лукьянчук. В тренде Вражеские обстрелы и серьезные потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

Сейчас эти переходники тестируют. Из больниц ждут ответ – подойду им такие распределители, чтобы напечатать их в достаточном количестве на 3D-принтере. Пока же медики заинтересовались защитными щитами для персонала.

Руслан Морочковский, директор Волынской областной инфекционной больницы:

"Это преимущественно для реанимации, но могут быть использованы персоналом при оказании помощи и всем больным".

К участию в создании такого оборудования для больниц волынские дизайнеры призывают спонсоров. Ведь 3D-печать, говорят, – производство затратное.

А тем временем Ульяна Супрун обратилась к Илону Маску, заявив что Украина очень нуждается в аппаратах ИВЛ. Об этом она написала под постом миллиардера в Twitter.

А тем временем в Украине дорожают сосуды для хранения кислорода, необходимого при лечении коронавируса. Производители кислорода в Полтаве жалуются на резкий скачок цен.

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