Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Львовский суд обязал Россию выплатить семье беженцев из Донбасса 4,7 млн гривен компенсации

30 июня, 04:15

Размер компенсации рассчитывали на основе исков, которые рассматривал Европейский суд по правам человека

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Лычаковский райсуд Львова обязал РФ выплатить семье переселенцев из Луганской области 4,7 млн грн компенсации за вынужденный переезд из региона из-за военной агрессии. Об этом пишет Zaxid.

Семья переехала во Львов в августе 2014 года из Станицы Луганской. Семья решила уехать из-за запугиваний украинского населения и ухудшения социальной ситуации.

Из судебных материалов следует, что после переселения семья Чайка сначала добилась в суде официального признания того, что причиной переезда стала именно военная агрессия России. После этого они подали второй иск, требуя от России оплатить компенсацию за это переселение.

"Основанием обращения в суд с иском являются многочисленные нарушения Россией основополагающих прав и свобод человека. В частности, нарушен быт и налаженная полноценная жизнь. Вооруженной агрессией России против Украины и оккупацией части территории Луганской области Украины нарушены их права на жизнь, уважение чести и достоинства, свободу и личную неприкосновенность, уважение частной и семейной жизни, свободу мысли, совести и религии", – говорится в решении Лычаковского райсуда.

Размер моральной компенсации семья рассчитывала на основе похожих исков, которые рассматривал Европейский суд по правам человека. Моральный ущерб для каждого члена семьи оценили в 35 тыс. евро, кроме этого еще один член семьи требовал компенсации более 4 тыс. евро за утраченную двухкомнатную квартиру, которая до того приносила стабильный доход от сдачи в аренду.

Напомним, ранее мы рассказывали, как получить компенсацию, если ваш рейс задержали или отменили.

Кроме того, мы писали, что покупатели не обязаны платить за товар, который случайно испортили в магазине. Но обычно администрация торговых точек давит на людей и не выпускает из торгового зала.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, суд, беженцы, компенсация, Станица Луганская

Вы сейчас просматриваете новость " Львовский суд обязал Россию выплатить семье беженцев из Донбасса 4,7 млн гривен компенсации". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Не спит уже двое суток": адвокат сообщила о состоянии голодающего Балуха

Вчера, 12:25

Динзе призвала предоставить украинскому политзаключенному круглосуточную медпомощь

Путин назвал условие освобождения пленных моряков

Вчера, 11:36

Нужно дождаться завершения судебного разбирательства, заявил хозяин Кремля после саммита G20

"Это была ловушка": Волкер о предложении России по украинским морякам

Вчера, 09:03

Это предложение, по мнению политика, является оскорблением правосудия

СМИ назвали возможного руководителя отравления Скрипаля

Вчера, 02:18

Сергеев был в столице Великобритании со 2 по 4 марта

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Без химии: 10 народных средств от комаров

Гафт о смерти единственной дочери: «Я виноват»

Почему девушки интересуются женатыми мужчинами

Люди, которые любят вкус кофе и пива лгут сами себе

Наталья Могилевская показала фото возлюбленного

8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку

Повышение пенсий в июле: стало известно, кто получит прибавку

Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг

Неприятные звоночки: Гримчак о переговорах с Россией по Донбассу

Хочешь побывать внутри нового кроссовера Lexus? [Тест-драйв]

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

ТОП-10 летних способов дополнительного заработка в Украине: на кошках и траве

Вчера, 07:00

В жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде

Что изменится для украинцев в июле: паспорта – дороже, пенсии – выше

28 июня, 07:07

Заработает новый закон о языке, а также начнется вступительная кампания

Пенсии снова растут: кому и сколько добавят с 1 июля

27 июня, 07:00

Кабмин обещает с 1 июля увеличить выплаты тем, кто полжизни отработал

Как понять, что в организме не хватает магния

Стало известно, кому в июле увеличат пенсии и социальные выплаты

Верный способ избавиться от запаха пота без дезодоранта
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь