Львовский суд обязал Россию выплатить семье беженцев из Донбасса 4,7 млн гривен компенсации

Размер компенсации рассчитывали на основе исков, которые рассматривал Европейский суд по правам человека

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Лычаковский райсуд Львова обязал РФ выплатить семье переселенцев из Луганской области 4,7 млн грн компенсации за вынужденный переезд из региона из-за военной агрессии. Об этом пишет Zaxid.

Семья переехала во Львов в августе 2014 года из Станицы Луганской. Семья решила уехать из-за запугиваний украинского населения и ухудшения социальной ситуации.

Из судебных материалов следует, что после переселения семья Чайка сначала добилась в суде официального признания того, что причиной переезда стала именно военная агрессия России. После этого они подали второй иск, требуя от России оплатить компенсацию за это переселение.

"Основанием обращения в суд с иском являются многочисленные нарушения Россией основополагающих прав и свобод человека. В частности, нарушен быт и налаженная полноценная жизнь. Вооруженной агрессией России против Украины и оккупацией части территории Луганской области Украины нарушены их права на жизнь, уважение чести и достоинства, свободу и личную неприкосновенность, уважение частной и семейной жизни, свободу мысли, совести и религии", – говорится в решении Лычаковского райсуда.

Размер моральной компенсации семья рассчитывала на основе похожих исков, которые рассматривал Европейский суд по правам человека. Моральный ущерб для каждого члена семьи оценили в 35 тыс. евро, кроме этого еще один член семьи требовал компенсации более 4 тыс. евро за утраченную двухкомнатную квартиру, которая до того приносила стабильный доход от сдачи в аренду.

Напомним, ранее мы рассказывали, как получить компенсацию, если ваш рейс задержали или отменили.

Кроме того, мы писали, что покупатели не обязаны платить за товар, который случайно испортили в магазине. Но обычно администрация торговых точек давит на людей и не выпускает из торгового зала.

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