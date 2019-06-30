Львовский суд обязал Россию выплатить семье беженцев из Донбасса 4,7 млн гривен компенсации
Размер компенсации рассчитывали на основе исков, которые рассматривал Европейский суд по правам человека
Лычаковский райсуд Львова обязал РФ выплатить семье переселенцев из Луганской области 4,7 млн грн компенсации за вынужденный переезд из региона из-за военной агрессии. Об этом пишет Zaxid.
Семья переехала во Львов в августе 2014 года из Станицы Луганской. Семья решила уехать из-за запугиваний украинского населения и ухудшения социальной ситуации.
Из судебных материалов следует, что после переселения семья Чайка сначала добилась в суде официального признания того, что причиной переезда стала именно военная агрессия России. После этого они подали второй иск, требуя от России оплатить компенсацию за это переселение.
"Основанием обращения в суд с иском являются многочисленные нарушения Россией основополагающих прав и свобод человека. В частности, нарушен быт и налаженная полноценная жизнь. Вооруженной агрессией России против Украины и оккупацией части территории Луганской области Украины нарушены их права на жизнь, уважение чести и достоинства, свободу и личную неприкосновенность, уважение частной и семейной жизни, свободу мысли, совести и религии", – говорится в решении Лычаковского райсуда.
Размер моральной компенсации семья рассчитывала на основе похожих исков, которые рассматривал Европейский суд по правам человека. Моральный ущерб для каждого члена семьи оценили в 35 тыс. евро, кроме этого еще один член семьи требовал компенсации более 4 тыс. евро за утраченную двухкомнатную квартиру, которая до того приносила стабильный доход от сдачи в аренду.
Напомним, ранее мы рассказывали, как получить компенсацию, если ваш рейс задержали или отменили.
Кроме того, мы писали, что покупатели не обязаны платить за товар, который случайно испортили в магазине. Но обычно администрация торговых точек давит на людей и не выпускает из торгового зала.
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