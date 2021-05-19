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Мама не пустила гулять. Во Львове из окна многоэтажки выпал ребенок

19 мая, 20:41

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

ЧП произошло на улице Шевченко – в каком состоянии девочка и что говорят в полиции – все подробности инцидента

Девочку госпитализировали. Фото: facebook.com/lvivpolice

Девочку госпитализировали. Фото: facebook.com/lvivpolice

Во Львове на улице Шевченко с третьего этажа выпала 10-летняя девочка. Ребенка срочно госпитализировали в больницу.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Таисия Маковий.

Видео: Сегодня

Как это произошло

Девочка хотела погулять, а мама ее не пустила и заставила учиться. Дочь ослушалась и хотела выскочить с третьего этажа на улицу. С компрессионным переломом позвоночника ее доставили в больницу.

В каком состоянии ребенок

Сейчас юная пациентка в реанимации, в состоянии средней тяжести, в сознании. На сегодняшний день запланированы дополнительные обследования.

Что говорят в полиции

В полиции выяснили, что семья, в которой воспитывается ребенок, благополучная. Пока подробности расследования не разглашаются.

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За последнее время в этом районе это уже второй случай, когда из многоэтажки выпал ребенок. На прошлой неделе с восьмого этажа выпала двухлетняя девочка. Она погибла на месте.

Ранее мы сообщали, что в Черновцах 10-летний мальчик выпал из окна 5-го этажа.

Также напомним, в Запорожье ребенок выпал со второго этажа детсада.

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