Масштабное ДТП во Львовской области: погибла женщина, среди пострадавших есть дети

Пассажирка одного из микроавтобусов скончалась на месте

Фото: ГУНП во Львовской области

Во Львовской области произошло смертельное ДТП – столкнулись автопоезд и два микроавтобуса. Среди пострадавших есть дети, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Авария случилась сегодня, 23 ноября, около 2:45 на трассе Киев – Чоп между селами Любинцы и Горное в Стрыйском районе. Выяснилось, что водитель автопоезда Renault, 49-летний иностранец, не справился с управлением, и столкнулся с микроавтобусами Renault Trafic. За рулем автобусов находились 48-летний житель Закарпатья и 45-летний мужчина из Ровно.

В результате ДТП погибла пассажирка одного из микроавтобусов, 46-летняя жительница Ровно. Она скончалась на месте аварии. Также пострадали водитель этого автомобиля и еще шестеро пассажиров. Среди пострадавших – трое подростков. Их доставили в больницу. Все они – жители города Ровно и Ровенской области.

Водителя автопоезда уже задержали полицейские, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Иностранцу грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

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