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Масштабный пожар охватил Ужгородское военное лесничество

Сегодня, 16:33

Огонь слишком быстро распространялся из-за сильного ветра

Фото ГСЧС
Фото ГСЧС.
Масштабный пожар охватил Ужгородское военное лесничество //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/363/ab1/5ca363ab125f2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/363/ab1/5ca363ab125f2.jpg Запад Огонь слишком быстро распространялся из-за сильного ветра

На Закарпатье сгорело 35 гектаров земель Ужгородского военного лесничества. Об этом передает корреспондент "Сегодня" Ани Никогосян со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области. 

Как отмечается в сообщении, полсотни пожарников гасили огонь. Огонь слишком быстро распространялся из-за сильного ветра. Поэтому работа чрезвычайников усложнялась.

"За сегодняшние сутки было зафиксировано 36 возгораний в экосистемах местности. Есть и такие возгорания, когда огонь подбирался вплотную к жилым домам. Такие пожары опасны, они распространяются на очень большие площади", – отметила пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области Наталья Батыр.

Поэтому спасатели в который раз просят людей не палить сухостои, убирая придворовые территории и сельскохозяйственные угодья. 

Напомним, на выходных горела единственная в Украине долина нарциссов. Огонь охватил полтора гектара поля. Цветы не пострадали и должны зацвести, как всегда, в начале мая. 

"Относительно цветов, то, по информации специалистов заповедника, луковицы и сами нарциссы не пострадали, поскольку они еще находятся в земле", – добавили в ГСЧС.

В свою очередь местные жители сняли на видео горящее поле. По мнению людей, траву в поле подожгли специально. 

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Тег пожар, Закарпатье, ГСЧС, сухая трава

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Сегодня

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