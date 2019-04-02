Масштабный пожар охватил Ужгородское военное лесничество
Огонь слишком быстро распространялся из-за сильного ветра
На Закарпатье сгорело 35 гектаров земель Ужгородского военного лесничества. Об этом передает корреспондент "Сегодня" Ани Никогосян со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.
Как отмечается в сообщении, полсотни пожарников гасили огонь. Огонь слишком быстро распространялся из-за сильного ветра. Поэтому работа чрезвычайников усложнялась.
"За сегодняшние сутки было зафиксировано 36 возгораний в экосистемах местности. Есть и такие возгорания, когда огонь подбирался вплотную к жилым домам. Такие пожары опасны, они распространяются на очень большие площади", – отметила пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области Наталья Батыр.
Поэтому спасатели в который раз просят людей не палить сухостои, убирая придворовые территории и сельскохозяйственные угодья.
Напомним, на выходных горела единственная в Украине долина нарциссов. Огонь охватил полтора гектара поля. Цветы не пострадали и должны зацвести, как всегда, в начале мая.
"Относительно цветов, то, по информации специалистов заповедника, луковицы и сами нарциссы не пострадали, поскольку они еще находятся в земле", – добавили в ГСЧС.
В свою очередь местные жители сняли на видео горящее поле. По мнению людей, траву в поле подожгли специально.
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