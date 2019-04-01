На Закарпатье огонь едва не уничтожил уникальную Долину нарциссов
В результате пожара выгорело 1,5 га сухой травы и кустарников
В Закарпатской области произошел пожар в Карпатском биосферном заповеднике рядом с Долиной нарциссов.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины области.
"31 марта в 17:00 спасатели Хустского района получили сообщение о пожаре сухой растительности и кустарников на ул. Кирешской, что в районном центре. В 17:25 спасателям удалось локализовать пожар и предотвратить его распространение на большую территорию. Ликвидация же продолжалась до 19:05", – говорится в сообщении.
По данным спасателей, в результате пожара выгорело 1,5 га сухой травы и кустарников.
"Относительно цветов, то, по информации специалистов заповедника, луковицы и сами нарциссы не пострадали, поскольку они еще находятся в земле", – добавили в ГСЧС.
Как отмечается, в 23:45 стало известно об еще одном пожаре на улице Кирешской. Спасатели ликвидировали пожар и предотвратили его распространению на территорию заповедника.
В свою очередь местные жители сняли на видео горящее поле. По мнению людей, траву в поле подожгли специально.
Между тем, ученых и фермеров беспокоит упрямая привычка украинцев сжигать траву весной. Ведь огонь разрушает почвы, которыми так славится страна. Кроме того, ветер несет пламя с полей в дома и в леса. Именно из-за поджогов сухостоя спасатели чаще всего выезжают на масштабные пожары.
Напомним, что уже в начале апреля прогнозируют вполне летнюю погоду – местами до плюс 28 градусов. Поэтому массовое сжигание травы, которое любят устраивать хозяева – станет еще более рискованными. Ведь именно это часто вызывает пожары, истребляет целые гектары полей и лесов.
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