Чуть не сожгли село: в Черкасской области спасатели предотвратили трагедию

Сильный ветер и быстрое распространение огня могло привести к большой беде

Из-за поджог травы в Черкасской области едва не сгорело село. Фото: Facebook

Чуть не сожгли село: в Черкасской области спасатели предотвратили трагедию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/346/61e/5ca34661e38ca.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/346/61e/5ca34661e38ca.jpg 2019-04-02T14:46:00+03:00 Другие регионы Сильный ветер и быстрое распространение огня могло привести к большой беде

В Черкасской области из-за поджога травы едва не сгорело село в Чернобаевском районе. Как сообщил в своем Facebook помощник начальника областного управления ГСЧС Константин Проценко, инцидент произошел 1 апреля.

"На открытой территории возле села Мохнач неизвестные подожгли сухую траву. Сильный порывистый ветер способствовал быстрому распространению огня на значительную площадь", – написал он.

Вскоре после возгорания, когда сменилось направление ветра, изменилось и направление распространения пламени – сплошная огненная стена начала быстро приближаться к населенному пункту.

Распространение огня создало реальную угрозу не только жилым домам села Мохнач, но и расположенному поблизости лесному массиву. Учитывая опасность, на борьбу с пожаром были направлены силы сразу двух частей ГСЧС – из Чернобая и Золотоноши, усиленные мощной техникой и боевыми расчетами.

"Борьба с огнем продолжалась более восьми часов. Маневрируя техникой и наличными силами, пожарные неоднократно отражали атаки огненной стихии на населенный пункт и лесной массив. Лишь к двум часам ночи распространение пожара удалось остановить", – добавил Проценко.

Огнем было уничтожено полтора гектара сухой травы на окраине села, 14 гектаров камыша и 0,2 гектара лесной подстилки. Причиной возгорания стало желание местных жителей сжечь сухую траву вопреки требованиям пожарной безопасности.

Напомним, ранее спасатели объяснили, что желание владельцев земельных участков убрать сухую траву с помощью поджогов приводит к гибели множества мелких животных, вредит экологии, а иногда становится причиной возгорания жилых домов и гибели людей.

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