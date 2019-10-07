Массовое отравление на Буковине: число госпитализированных снова возросло

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В Черновицкой области после празднования свадьбы в ресторане "Оскар" в Путиле в больницу с отравлением попали 52 человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. Ранее мы писали о 50 госпитализированных.

"По состоянию на 7:00 7 октября в лечебных учреждениях с признаками пищевого отравления остаются госпитализированными 52 человека (из них 12 детей)", – говорится в сообщении.

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Напомним, на Буковине празднования свадеб в ресторанах Путилы и Красноильска закончилось отравлением 79 людей. В частности, с 1 по 3 октября 63 человек с признаками пищевого отравления госпитализировали после свадебного банкета в ресторане "Оскар" в Путиле. А после празднования свадьбы в ресторане "Марианна" в Красноильске в больницу госпитализировали 16 пострадавших.

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Отметим, что отравиться можно в гостях, в заведениях питания, на пикнике и даже у себя дома пищей, которую вы сами приготовили. Причиной могут стать некачественные или испорченные продукты, блюда, которые готовили или хранили с нарушением санитарных норм. Ранее сайт "Сегодня" писал, что нужно делать при пищевом отравлении.

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