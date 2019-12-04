Медикам пришлось два километра нести роженицу на носилках в Ивано-Франковской области

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Не дождалась медиков и родила дома. Потому скорая помощь застряла на бездорожье. На Прикарпатье роженицу с новорожденным сыном почти 2 километра несли спасатели на носилках. После родов женщина нуждалась в госпитализации, а другого способа добраться больницы не было.

Свои четвертые роды Светлана будет вспоминать еще долго. Малыш решил не ждать приезда скорой.

"У меня дома еще трое детей, у меня не было их на кого оставить, а у нас там очень плохая связь", – рассказывает роженица Светлана Хащук.

От дома Светланы к центральной дороге – почти 10 километров. Добраться до их дома легковым транспортом почти невозможно. Выехать на почти отвесную гору можно только грузовиком. Но скорая – не грузовик. Дорога была подмерзшая – вспоминают медики. Поэтому пришлось вызывать спасателей. Роженицу, вместе с ребенком, к машине скорой несли на носилках более двух километров.

"Ребенка несла я лично, всю дорогу, а роженица была на носилках. Скользко было очень, трава вся покрыта льдом и дорога глиняная", – отмечает Оксана Долишна, врач скорой помощи.

К счастью, роды у Светланы не были тяжелыми, говорят медики.

"У нее могло быть кровотечение, она могла вообще умереть. Мог ребенок задохнуться. Пуповину уже мы перерезали, она же не медик. Сама родила потому, что это естественный процесс",- говорит врач.

У новоиспеченной мамочки теперь другие заботы. Как после выписки вернуться с малышом домой.

"Сейчас беру такси, а те 1,5 километра – пешком с ребенком на руках. Ну а кто туда доедет? Только грузовую машину нанимать", – говорит роженица.

Такие проблемы не только у Светланы. На бездорожье в селе люди жалуются годами. Местные чиновники оправдываются – делают то, что позволяет местный бюджет.

Мария Михайлюк, секретарь Пасичнянского сельского совета:

"В этом году уже проводился ремонт в селе Буковое. И ежегодно проводится, делается подсыпание. Но дело в том, что туда преимущественно приезжает грузовой транспорт, лесовоз. Это и погодные условия и разрушается дорогу".

Но от этого людям не легче. На ремонт центральной дороги в селе Пасечное уже провели тендер на 107 миллионов гривен. А вот выселки – на плечах местных бюджетов. Поэтому ожидать улучшения в тех направлениях пока не стоит.

Стоит отметить, что проблемы с дорогами есть у всего Прикарпатья. Недавно новости "Сегодня" писали о том, что жители села Шепот на Прикарпатье вот-вот останутся отрезанными от цивилизации. Жители высокогорного прикарпатского села Шепот ежедневно с опаской выходят на переправу, которая вот-вот рухнет прямо в пропасть.

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