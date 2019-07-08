200 новых машин скорой помощи для регионов Украины от Фонда Рината Ахметова: первые авто переданы

Первая партия современных карет скорой помощи передана медикам

Те самые машины. Эти автомобили пройдут и по бездорожью, и по горным дорогам, а их оснащение похоже на реанимационный кабинет. Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В 22 области Украины уехали 30 новых автомобилей скорой помощи. Это только часть из запланированных 200 медицинских авто, которые Фонд Рината Ахметова передаст региональным больницам, станциям скорой помощи и амбулаториям сельских громад до конца года.

Реанимация на колесах

Новый проект Фонда стал крупнейшей частной программой в области неотложной медицины Украины за все годы независимости страны. Ранее никто из благотворителей не передавал в пользу государства такое количество машин скорой помощи. Сейчас же проект передачи автомобилей скорой помощи лечебным учреждениям реализуется по личному решению учредителя Фонда — Рината Ахметова и полностью финансируется из его средств.

Первая партия машин, которая в конце прошлой недели отправилась в медучреждения Украины, — современные автомобили марки Peugeot Boxer, в которых есть все необходимое для спасения людей, вплоть до портативных систем реанимации. По сути, каждая скорая — это реанимационный кабинет, позволяющий спасать человеческие жизни в ситуациях, когда счет идет на минуты. Кроме того, здесь установлены кислородные аппараты, приборы для измерения глюкозы в крови, современные носилки, электрокардиограф, оксиметр.

"Оборудование машин позволит своевременно оказывать помощь в случае сердечных приступов, а это главная причина вызовов скорой помощи. Каждый третий пациент скорой — с инфарктом или инсультом. Также в машинах есть оборудование для транспортировки людей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях — тех, кто получил переломы. По-настоящему — бесценный проект!" — рассказывает директор Донецкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорь Кияшко.

К слову, часть машин, которая до конца года поступит в медучреждения страны, предназначена для горных районов и населенных пунктов, добраться до которых из-за бездорожья обычным автомобилям не под силу. Это позволит сделать экстренную помощь доступной в нужное время и в нужном месте для миллионов украинцев, где бы они ни жили: в селе, затерянном в Карпатах, или заметенном зимой поселке под Мариуполем.

"200 скорых от Рината Ахметова за год позволят врачам совершить более миллиона выездов и спасти более миллиона человеческих жизней. Это один из медицинских проектов Фонда Рината Ахметова, направленных на помощь и спасение жизней в буквальном смысле. Это современные автомобили, оборудование которых ни в чем не уступает скорым частных клиник, — подчеркнула Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда. — Фонд бы очень хотел, чтобы людям не нужно было вызывать скорые. Но еще больше мы хотим, чтобы в критические моменты скорая приезжала со всем необходимым и за считаные минуты".

Ключи. Чтобы экстренная медицинская помощь пришла вовремя Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

То, что спасает жизни

В ближайшем будущем — передача еще 170 автомобилей.

"Мы безмерно благодарны за эту инициативу Офису президента Украины и Фонду Рината Ахметова! Автопарк Житомирского центра экстренной медицинской помощи пополнился автомобилями класса "Б". Это простые вещи, которые просто спасают жизни. И это не просто лозунг, а идея, ради которой врачи работают во всем мире, — поделилась Светлана Машковская, и. о. главврача Центра экстренной помощи и медицины катастроф Житомирского областного центра. — Эти машины будут не в областном центре, а на периферии, в отдаленных объединенных территориальных громадах, то есть там, где они больше всего нужны. Поэтому мы благодарим Фонд Рината Ахметова и президента Украины и надеемся, что встречаемся не в последний раз".

Исполняющий обязанности директора Волынского облцентра экстренной медпомощи и медицины катастроф Владимир Шмаль рассказал, что в его центре работают 72 бригады при потребности в 93 автомобилях и, условно, лишь 51 автомобиль отвечает требованиям.

"Добавлю, что с 2012 года мы не получали ни одного нового авто. И это при том, что у нас в области два международных перехода с Европейским Союзом и три – с Беларусью. Когда по вызову приезжает тот автомобиль, что есть, иностранцы неприятно удивляются. А ведь в нашей области еще популярен и туризм, туристам тоже необходима медпомощь. В наших старых авто люди боятся ездить. А ведь это и престиж страны. Новый автомобиль отправился в район Волыни, граничащий с Польшей и Беларусью. Что касается оснащения, то оно прекрасно: просторный салон, есть аппарат для искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, есть аппарат для измерения сахара в крови и многое другое. Это мечта всех руководителей бригад", — подчеркнул Шмаль.

В свою очередь Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя Офиса президента, назвал этот проект Фонда уникальным и сверхважным. По данным исследований Киевского международного института социологии, вопросы здоровья и медицины являются приоритетными почти для 60% населения Украины. Как подчеркнула Наталья Емченко, благотворительность в области медицины и спасения человеческой жизни всегда были важными среди направлений в работе Фонда Рината Ахметова.

Напомним, с 2007 года благодаря проектам Фонда сотни тысяч украинцев смогли сохранить свое здоровье. В частности, помощь получили более 120 000 человек в рамках программ "Рак излечим" и "Стоп туберкулез". Фонд единственный в Украине ежегодно оказывает поддержку детям Донбасса в рамках таких проектов, как "Здоровое сердце", "Реабилитация раненых детей", "Лекарства детям", "Теперь я слышу". Только на Донбассе за последние пять лет благодаря помощи Рината Ахметова были спасены жизни более 1 000 000 человек.

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