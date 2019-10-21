Жители села Шепот на Закарпатье вот-вот останутся отрезанными от цивилизации: видео

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Путь к цивилизации – по аварийному мосту над обрывом. Жители высокогорного закарпатского села Шепот ежедневно с опаской выходят на переправу, которая вот-вот рухнет прямо в пропасть. Потому что она единственная.

Недавно школьники с педагогами едва не сорвались в пропасть. Переправа изрешечена щелями и дырками.

"Мы стояли перед выбором продолжать движение или останавливаться. Высадили учеников, ученики перешли, а мне помогли другие водители, которые подставили доски. И так по ним я переехал", – рассказывает директор школы.

Крестьяне ежедневно оказываются на краю обрыва. Если мост рухнет, Шепот окажется совершенно отрезанным от мира. Латают самостоятельно, но это напрасно.

"Дыры постоянно образуются, гниют. Там поменяли – в другом месте образуются. Хорошо чтобы был железный мост, потому, что так результат только временный. Время проходит и оно все разлетается" – сетует Владимир Словак, житель Шепота.

Школьники ежедневно преодолевают по 7 километров – идут в школу пешком. Автобусы здесь не ездят – водители отказываются из-за разбитой дороги. И рискуют жизнью дети не только по пути на занятия. Их школа – единственная в районе – частично тоже аварийная. Старое помещение столовой любой момент может обрушиться. А туалеты только на улице.

"Такое складывается впечатление, что финансирование идет по остаточному принципу. Село в глухом горном углу, сюда мало кто заезжает – такие плохие дороги. И очень часто обделяют" сетует Василий Петращук, директор школы.

Ученики и учителя Шепотской школы написали пост в фейсбук. Уже не знают, как еще докричаться местных чиновников. В районе отвечают – средства на решение шепотских проблем даже не предусмотрены.

"Мы подали сметы на все туалеты по районам. В области выбрали только восемь. Четыре школы не включили. Причина не объяснили" – говорит Богдан Марчук, и.о. председателя Косовской РГА.

Быстро отремонтировать аварийный мост тоже пока не обещают. Просят помощи в областном центре.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Тернопольской области люди ежедневно рискуют жизнью из-за поврежденного моста. Стать узниками села могут и жители села Зеленое.

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