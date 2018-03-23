Медики Коломыи получили новейшее оборудование

Сегодня, 17:46

Под одной крышей объединили десяток медучреждений, ранее разбросанных по городу


Современный маммограф, рентген и УЗИ-аппараты закупила Ивано-Франковская область. Диагностический центр, который строили еще с 2000-го, осмотрел премьер Владимир Гройсман.

Под одной крышей здесь объединили с десяток медучреждений, ранее разбросанных по городу. Глава правительства передал медикам сертификат на современный ангиограф. Этот аппарат стоит 23 млн гривен. Теперь врачи смогут оперативно диагностировать тяжелые заболевания сердца.

"Мы хотим завершить всю инфраструктуру, которая не строилась несколько лет, насытить ее оборудованием и дать людям нормальный доступ. Надо, чтобы люди были здоровы. А чтобы они были здоровы – должны быть хорошие современные технологии. Поэтому я передаю вам в рамках государственной программы сертификат на ангиограф. Я хочу очень вас попросить быстрее завершить оборудование помещения", – говорит премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Напомним, в Одессе презентовали новое отделение телемедициныНоваторский кабинет появился в новом диспетчерском центре скорой помощи.

Сайт "Сегодня" также подробно писал о том, что будет с медициной в украинском селе. Согласно новшествам в медицинской реформе, в сельские больницы проведут интернет, а консультировать врачи будут по видеосвязи.
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Источник:

"Сегодня"

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