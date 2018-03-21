Обновленная скорая в Одессе: с гаджетами и тревожной кнопкой

Теперь медики получают информацию о вызове через приложение в служебном смартфоне

В Одессе вчера открылся обновленный диспетчерский центр скорой помощи. Теперь его специалисты координируют работу медбригад не только в Одессе, но также в Южном и Черноморске. "Сегодня" побывала в новой диспетчерской и выяснила, как ее появление отразится на работе скорой.

Единая оперативно-дис­­пет­­черская служба областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф разместилась в отремонтированном двухэтажном здании на ул. Академика Воробьева. Каждый день здесь обрабатывают 2500—3000 вызовов из Одессы, Южного и Черноморска, а после подключения к центру всех диспетчерских пунктов, которые принимают звонки из районов, количество вызовов увеличится до 6000 в сутки.

Принципиальное отличие в работе новой диспетчерской — скорость обработки вызова. Принявший звонок оператор теперь автоматически передает информацию о происшествии тому, кто непосредственно связывается с бригадами. Тот, в свою очередь, быстро находит ближайшую свободную бригаду, которой и передается задание.

Все передвижения машин скорой помощи отражаются на специальной онлайн-карте города, а определенные цвета отметок говорят об их статусе (свободны, на вызове, временно недоступны и прочие). Ранее операторы записывали информацию о вызовах на бумаге и передавали записку другому сотруднику, который в поиске свободной бригады был вынужден обзванивать едва ли не все группы подряд, а после зачитывал медикам полученную записку.

Если до этого бригадам надиктовывали информацию о вызовах по телефону, то теперь медики через специальное приложение в служебном смартфоне получают уведомление с адресом, жалобами пациента, его возрастом и прочей информацией, полученной оператором.

В этом же приложении есть так называемая тревожная кнопка, которая может передать сигнал бедствия в диспетчерский центр, если бригада попала в беду. "Иногда мы приезжаем на вызов, а больной не открывает. Теперь я не звоню диспетчеру, который перезванивает больному, а сам могу с ним связаться. Сокращаем работу и свою, и диспетчера, чтобы быть максимально близко к пациенту", — говорит врач скорой помощи Александр Глоба.

Операторы и ме­­дики освоились с новой системой ра­­боты достаточно бы­­стро. "Компания, которая поставила аппаратный комплекс, обучает наших специалистов с 1 марта. Все смены по несколько раз прошли обучение, чтобы отработать навык до автоматизма, — рассказала "Сегодня" директор центра Елена Теряева. — Мы за счет интенсивности процесса покрываем территорию Одесской области для того, чтобы помощь была своевременной", — рассказала директор центра.

Создание центра обошлось областной казне в 17 млн грн. Напомним, проект собирались реализовать еще в прошлом году. "Хотелось сделать до конца 2017 года, но обращение в Антимонопольный комитет одного из претендентов, который принимал участие в тендере, не позволило нам закончить в прошлом году", — пояснил губернатор Максим Степанов.

Ранее мы рассказывали, как в Украине внедряют телемедицину.

В Одесской области уже проводили эксперименты с удаленной медпомощью.

А идея консультировать пациентов дистанционно была задолго до внедрения реформы скорой.

Напомним, в ноябре прошлого года Рада приняла реформу медицины в селах. Депутаты поддержали президентский законопроект о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности.

Сайт "Сегодня" также подробно писал о том, что будет с медициной в украинском селе. Согласно новшествам в медицинской реформе, в сельские больницы проведут интернет, а консультировать врачи будут по видеосвязи.