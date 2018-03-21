В Одессе презентовали новое отделение телемедицины

В Одессе презентовали подразделение телемедицины. Новаторский кабинет появился в новом диспетчерском центре скорой помощи.

Дежурящие здесь врачи-эксперты консультируют бригады в спорных ситуациях, удаленно расшифровывают кардиограммы и решают, в какую больницу лучше направить пациента. Об этом рассказал корреспондент "Сегодня".

"Сейчас у нас только 17 электрокардиографов с телеметрическими устройствами, но мы имеем перспективу первыми в Украине дать этот надежный эффективный инструмент диагностики кардиологических состояний нашим бригадам", — поделилась Елена Теряева, подчеркнув, что тендер для покупки портативных кардиографов уже провели, и к апрелю ими планируют обеспечить все бригады.

Ранее мы рассказывали, как в Украине внедряют телемедицину.

В Одесской области уже проводили эксперименты с удаленной медпомощью.

А идея консультировать пациентов дистанционно была задолго до внедрения реформы скорой.

Напомним, в ноябре прошлого года Рада приняла реформу медицины в селах. Депутаты поддержали президентский законопроект о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности.

Сайт "Сегодня" также подробно писал о том, что будет с медициной в украинском селе. Согласно новшествам в медицинской реформе, в сельские больницы проведут интернет, а консультировать врачи будут по видеосвязи.