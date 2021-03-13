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Мэр Ивано-Франковска заявил о проблемах с выплатами медикам (видео)

13 марта, 00:31

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Ситуация в регионе очень напряженная

В Ивано-Франковске медикам за январь НСЗУ выплатила лишь 50% заработной платы, а за февраль и март – вообще 20-30%.

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Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил мэр города Руслан Марцинкив.

"Сейчас такая ситуация, когда привлекаем медиков всех, кого можем. Это и работников медицинского университета, интернов, работников других учреждений. Медики беспокоятся, почему такое распределение и почему нет тех доплат в полном объеме. Тем более, что ситуация в регионе очень напряженная" , – сказал он.

По его словам, в Ивано-Франковске в день госпитализируют 85-90 пациентов, а выписывают только 30.

"Есть проблема, даже должны пациентов из Ивано-Франковска вести по всем больницам, которые есть в области", – сказал Марцинкив.

Ранее мы писали, что из-за ситуации с коронавирусной эпидемией в Ивано-Франковске и области главный горнолыжный курорт Украины "Буковель" закрывается на карантин.

Напомним, на этой неделе мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городских больницах уже нет мест для пациентов с COVID-19.

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