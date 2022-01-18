Мертвое озеро и село-призрак. ТОП-5 самых мистических мест в Карпатах (фото)

Украинские Карпаты всегда захватывали туристов своей первозданной природой и магическими местами. Путешественники могут посетить несколько локаций, которые вызовут восторг и одновременно жуткие эмоции.
Сайт "Сегодня" собрал самые мистические места Карпат.
Мертвое (Журавлиное) озеро
Недалеко от села Каменка в Сколевском районе Львовской области есть мистическое Мертвое озеро, которое еще называют Журавлиным. Темная вода покрыта ковром из ветвей, а также зарастает мхом, что и превращает озеро в моховое болото.
Далее по теме
По легенде Мертвое озеро известно тем, что из этой местности сложно было выбраться живым. Черный водоем в живописном лесу зачаровывает своей загадочностью и мистичностью.
Мертвое озеро. Фото: travels-ukraine
Село-призрак, или мертвая деревня
В Карпатах есть известное село-призрак Буркут в Ивано-Франковской области. Деревня расположена на берегу реки между двух гор недалеко от украинско-румынской границы.
По данным переписи 2001 года, в то время в селе жили 10 человек, однако с 2008 года в Буркуте не осталось ни одного постоянного жителя. Таким образом, его называют мертвым.
Село-призрак Буркут. Фото: Franyk.com
Кладбище австрийских солдат
Возле Рахова у подножия Говерлы есть австрийское кладбище времен Первой мировой войны. Место выглядит ухоженным, но о нем мало кто знает, и туристы там редко бывают.
Известно, что австрийские солдаты похоронены на кладбище 30 августа 1916 года. В эти дни в Карпатах проходили бои между Российской и Австро-Венгерской империями.
Кладбище австрийских солдат. Фото: uzhgorod.in
Мистический замок в Ужгороде
Ходят слухи, что в замке Ужгорода ночью появляется "дама в белом", которая бродит по зданию и вздыхает. Охрана замка рассказывала, что пыталась приблизиться к этой фигуре и она была прозрачной.
Согласно архивным документам, давным-давно дочь тамошнего коменданта сдала врагу сеть подземных ходов под замком, и тогда он завладел зданием. Но в результате отец девушки узнал об этом раньше и со злости приказал замуровать живьем свою дочь в стене замка. Таким образом, белая фигура может выходить ночью из своей темницы и пугать окружающих.
Мистический замок в Ужгороде. Фото: Скриншот из YouTube
Карпатская крепость-призрак
Вблизи села Урыч в Сколевской городской общине Стрыйского района Львовской области есть крепость-призрак Тустань.
Тустань входила в единую систему Карпатской линии обороны юго-западных рубежей Древнерусского государства и была важным стратегическим объектом. Артефакты, которые разбросаны на скалах, свидетельствуют о незаурядном культовом значении этого места для древних жителей.
Один из камней называют "Богом солнца" и на нем есть изображение лица. Также возле крепости расположены так называемые солярные знаки. Они так сделаны, что каждый из них видно только в конкретное время суток.
Карпатская крепость-призрак Тустань. Фото: Википедия
Ранее мы писали:
- В доме жил Петр I? Какие тайны скрывает старинная усадьба на Подоле в Киеве
Охотник, съевший все село, и мертвые попутчики. ТОП-3 самых жутких легенд Киева
Секретные подземелья и гибель хозяина. Что известно о таинственной усадьбе Попова
Башня Пушкина и замурованная в стену разбойница. Что скрывает Белгород-Днестровская крепость
Призрак Белой Девы и влюбленный оборотень. Какие тайны скрывает Ужгородский замок