Мертвое озеро и село-призрак. ТОП-5 самых мистических мест в Карпатах (фото)

Среди дикой природы кроется множество тайн

В Карпатах есть множество загадочных и мистических мест. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинские Карпаты всегда захватывали туристов своей первозданной природой и магическими местами. Путешественники могут посетить несколько локаций, которые вызовут восторг и одновременно жуткие эмоции.

Сайт "Сегодня" собрал самые мистические места Карпат.

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Мертвое (Журавлиное) озеро

Недалеко от села Каменка в Сколевском районе Львовской области есть мистическое Мертвое озеро, которое еще называют Журавлиным. Темная вода покрыта ковром из ветвей, а также зарастает мхом, что и превращает озеро в моховое болото.

По легенде Мертвое озеро известно тем, что из этой местности сложно было выбраться живым. Черный водоем в живописном лесу зачаровывает своей загадочностью и мистичностью.

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Мертвое озеро. Фото: travels-ukraine

Село-призрак, или мертвая деревня

В Карпатах есть известное село-призрак Буркут в Ивано-Франковской области. Деревня расположена на берегу реки между двух гор недалеко от украинско-румынской границы.

По данным переписи 2001 года, в то время в селе жили 10 человек, однако с 2008 года в Буркуте не осталось ни одного постоянного жителя. Таким образом, его называют мертвым.

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Село-призрак Буркут. Фото: Franyk.com

Кладбище австрийских солдат

Возле Рахова у подножия Говерлы есть австрийское кладбище времен Первой мировой войны. Место выглядит ухоженным, но о нем мало кто знает, и туристы там редко бывают.

Известно, что австрийские солдаты похоронены на кладбище 30 августа 1916 года. В эти дни в Карпатах проходили бои между Российской и Австро-Венгерской империями.

Кладбище австрийских солдат. Фото: uzhgorod.in

Мистический замок в Ужгороде

Ходят слухи, что в замке Ужгорода ночью появляется "дама в белом", которая бродит по зданию и вздыхает. Охрана замка рассказывала, что пыталась приблизиться к этой фигуре и она была прозрачной.

Согласно архивным документам, давным-давно дочь тамошнего коменданта сдала врагу сеть подземных ходов под замком, и тогда он завладел зданием. Но в результате отец девушки узнал об этом раньше и со злости приказал замуровать живьем свою дочь в стене замка. Таким образом, белая фигура может выходить ночью из своей темницы и пугать окружающих.

Мистический замок в Ужгороде. Фото: Скриншот из YouTube

Карпатская крепость-призрак

Вблизи села Урыч в Сколевской городской общине Стрыйского района Львовской области есть крепость-призрак Тустань.

Тустань входила в единую систему Карпатской линии обороны юго-западных рубежей Древнерусского государства и была важным стратегическим объектом. Артефакты, которые разбросаны на скалах, свидетельствуют о незаурядном культовом значении этого места для древних жителей.

Один из камней называют "Богом солнца" и на нем есть изображение лица. Также возле крепости расположены так называемые солярные знаки. Они так сделаны, что каждый из них видно только в конкретное время суток.

Карпатская крепость-призрак Тустань. Фото: Википедия

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