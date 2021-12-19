Секретные подземелья и гибель хозяина. Что известно о таинственной усадьбе Попова

Усадьбу Попова по праву считают одной из самых красивых в Запорожской области. Ее построил генерал-майор Василий Попов в конце 19 века, после чего очень скоро скончался.
Сайт "Сегодня" узнал, какие тайны скрывает усадьба.
Таинственная смерть Попова
Как пишет mv.org.ua, одна из легенд рассказывает о цыганке. Однажды на ярмарке она погадала Попову по руке и заявила, что тот умрет сразу после окончания строительства. По рассказам, именно из-за этого работы над домом длились так долго. Совпадение или нет, но вскоре после окончания строительства Попов действительно скончался.
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Проклятое здание
Эту легенду передают в большинстве случаев студенты. По их рассказам, замок Попова проклят, и якобы, все, кто брался за его реставрацию, в скором времени умирают. Из-за этого здание и находится в таком запущенном состоянии. Однако этим рассказам уже есть опровержение: на реставрацию музейно-архитектурного комплекса просто нет денег.
Загадочные подземелья
В 2015 г. в замке Попова нашли новые подземелья. Ранее об их существовании рассказала местная жительница, которая во время войны пряталась в этих подвалах. После Второй мировой здесь местные жители хранили консервацию.
Сейчас там идут раскопки. Если туннель все-таки найдут, это станет сенсацией не только для Запорожской области, но и для всей страны.
"Когда мне было шесть лет, вместе с одногодками я часто бывал в замке и "лазил" в подземный ход. Он начинался в районе, где при Попове располагались конюшни, а сейчас находится спортзал. В то время (1948 – 1949 гг.) ход еще не был полностью завален. Старые люди, которые жили при Попове, рассказывали про подземный ход, который вел на могилу-курган. (…) Другие говорили, что подземный ход вел на Лысую гору", – рассказал местный житель.
Легенда о грузинской княжной
Еще одна история рассказывает о грузинской княжной Еленой Эристави, матери владельца усадьбы Василия Попова. Она якобы не вынесла смерти своего мужа, поднялась на самую высокую башню усадьбы и бросилась вниз, разбившись насмерть. Но и это оказалось неправдой.
Трагическая история с башней действительно была, но с дальней родственницей Поповых. Однажды она приехала погостить в усадьбу и поднялась на самую высокую башню по крутой лестнице, чтобы полюбоваться видом. Там она неудачно оступилась, слетела вниз и разбилась.
В сохранившихся документах так и указано: "Прибыла своим ходом, а отправилась на родину для захоронения".
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