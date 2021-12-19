Секретные подземелья и гибель хозяина. Что известно о таинственной усадьбе Попова

Усадьбу Попова давно не реставрировали якобы из-за того, что здание проклятое и все, кто берется за работу, умирают. Что еще известно о дворце

Как выглядела усадьба Попова раньше и сейчас / Фото: Коллаж: Сегодня

Усадьбу Попова по праву считают одной из самых красивых в Запорожской области. Ее построил генерал-майор Василий Попов в конце 19 века, после чего очень скоро скончался.

Сайт "Сегодня" узнал, какие тайны скрывает усадьба.

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Таинственная смерть Попова

Как пишет mv.org.ua, одна из легенд рассказывает о цыганке. Однажды на ярмарке она погадала Попову по руке и заявила, что тот умрет сразу после окончания строительства. По рассказам, именно из-за этого работы над домом длились так долго. Совпадение или нет, но вскоре после окончания строительства Попов действительно скончался.

Василий Попов умер после окончания строительства. Фото pinterest

Проклятое здание

Эту легенду передают в большинстве случаев студенты. По их рассказам, замок Попова проклят, и якобы, все, кто брался за его реставрацию, в скором времени умирают. Из-за этого здание и находится в таком запущенном состоянии. Однако этим рассказам уже есть опровержение: на реставрацию музейно-архитектурного комплекса просто нет денег.

Как выглядит усадьба Попова. Фото igotoworld

Загадочные подземелья

В 2015 г. в замке Попова нашли новые подземелья. Ранее об их существовании рассказала местная жительница, которая во время войны пряталась в этих подвалах. После Второй мировой здесь местные жители хранили консервацию.

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Сейчас там идут раскопки. Если туннель все-таки найдут, это станет сенсацией не только для Запорожской области, но и для всей страны.

Каким раньше был дворец. Фото "Украина инкогнита"

"Когда мне было шесть лет, вместе с одногодками я часто бывал в замке и "лазил" в подземный ход. Он начинался в районе, где при Попове располагались конюшни, а сейчас находится спортзал. В то время (1948 – 1949 гг.) ход еще не был полностью завален. Старые люди, которые жили при Попове, рассказывали про подземный ход, который вел на могилу-курган. (…) Другие говорили, что подземный ход вел на Лысую гору", – рассказал местный житель.

Легенда о грузинской княжной

Еще одна история рассказывает о грузинской княжной Еленой Эристави, матери владельца усадьбы Василия Попова. Она якобы не вынесла смерти своего мужа, поднялась на самую высокую башню усадьбы и бросилась вниз, разбившись насмерть. Но и это оказалось неправдой.

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Елена Эристави. Фото "Википедии"

Трагическая история с башней действительно была, но с дальней родственницей Поповых. Однажды она приехала погостить в усадьбу и поднялась на самую высокую башню по крутой лестнице, чтобы полюбоваться видом. Там она неудачно оступилась, слетела вниз и разбилась.

Одна из башен усадьбы. Фото localtravel

В сохранившихся документах так и указано: "Прибыла своим ходом, а отправилась на родину для захоронения".