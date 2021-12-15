Башня Пушкина и замурованная в стену разбойница. Что скрывает Белгород-Днестровская крепость

Башни Белгород-Днестровской крепости имеют свои названия, они связаны с легендами о Пушкине и молодой девушке. Рассказываем, что за истории

Как выглядит Аккерманская крепость / Фото: Коллаж: Сегодня

В Белгород-Днестровском есть известная крепость, которая ранее служила оборонительным сооружением на берегу Черного моря. Однако также прославили ее легенды, которые дошли до наших дней.

Сайт "Сегодня" узнал, что известно о Белгород-Днестровской крепости.

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Коротко о крепости

Белгород-Днестровская крепость расположена на скалистом берегу Днестровского лимана в Одесской области. Когда ею владели турки, крепость называли Аккерманской. Название прижилось и сохранилось до наших дней.

Ранее на месте Аккерманской крепости существовал греческий город Тира, основанный в VI веке до н. е.

Разрушенный город Тира перед крепостью. Фото "Википедии"

Отметим, что это одна из самых больших крепостей того времени на территории Восточной Европы. А в 1970-х годах ее активно использовали для съемок кино, в частности, в 1975 году именно там снимался фильм "Капитан Немо".

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Как выглядела крепость в 19 веке. Фото "Википедии"

Все строения обнесены прочными стенами, их длина достигает 2,5 км. Часть башен имеют названия: Сторожевая башня, Девичья башня, Пушкина и другие. Однако среди сохранившихся 24 башен есть только две, с которыми связаны легенды: Пушкина и Девичья.

Башня Пушкина

Как пишет "Тамтур", по легенде, царское правительство отправило российского поэта Александра Пушкина в изгнание в Кишинев за стихи с призывами к революции. Там он прожил три года. Однажды военный историк и подполковник Иван Липранди ехал в Аккерманскую крепость и взял с собой Пушкина.

Как выглядит башня Пушкина. Фото "Википедии"

Поэт за три дня в крепости написал знаменитое послание "К Овидию". Именно эта местность якобы напоминала ему об изгнаннике Овидии, который, по еще одной легенде, был сослан именно в греческий город Тира.

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Легенда о девушке-разбойнице

Еще одна легенда рассказывает о Девичьей башне. По рассказам, у молдавского хозяина Александра Доброго была умная и красивая дочь Тамара. Александр постоянно был в походах, а дочь оставались дома.

Как выглядит Девичья башня. Фото "Википедии"

Когда девочка подросла, стала разбойницей. Однажды она попросила отца выделить деньги на строительство монастыря. Александр дал средства и созвал людей на стройку, после чего поехал в поход. Однако вместо святыни Тамара приказала построить большую крепость и объявила себя независимой царицей.

Поселившись в крепости, разбойники нападали на соседние города и деревни. Однако Александр Добрый вернулся из похода и узнал о поступке своей дочери. Он проклял ее и приказал замуровать живьем в стенах крепости. С тех пор башню называют "Девичья".