Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Зашквар Ломаченко 🐸 Руслану обвинили в коррупции 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Одессы

Башня Пушкина и замурованная в стену разбойница. Что скрывает Белгород-Днестровская крепость

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
15 декабря, 17:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Башни Белгород-Днестровской крепости имеют свои названия, они связаны с легендами о Пушкине и молодой девушке. Рассказываем, что за истории
Как выглядит Аккерманская крепость
Как выглядит Аккерманская крепость / Фото: Коллаж: Сегодня

В Белгород-Днестровском есть известная крепость, которая ранее служила оборонительным сооружением на берегу Черного моря. Однако также прославили ее легенды, которые дошли до наших дней.

Сайт "Сегодня" узнал, что известно о Белгород-Днестровской крепости.

Реклама

Коротко о крепости

Белгород-Днестровская крепость расположена на скалистом берегу Днестровского лимана в Одесской области. Когда ею владели турки, крепость называли Аккерманской. Название прижилось и сохранилось до наших дней.

Ранее на месте Аккерманской крепости существовал греческий город Тира, основанный в VI веке до н. е.

Разрушенный город Тира перед крепостью. Фото "Википедии"

Отметим, что это одна из самых больших крепостей того времени на территории Восточной Европы. А в 1970-х годах ее активно использовали для съемок кино, в частности, в 1975 году именно там снимался фильм "Капитан Немо".

Реклама
Как выглядела крепость в 19 веке. Фото "Википедии"

Все строения обнесены прочными стенами, их длина достигает 2,5 км. Часть башен имеют названия: Сторожевая башня, Девичья башня, Пушкина и другие. Однако среди сохранившихся 24 башен есть только две, с которыми связаны легенды: Пушкина и Девичья.

Башня Пушкина

Как пишет "Тамтур", по легенде, царское правительство отправило российского поэта Александра Пушкина в изгнание в Кишинев за стихи с призывами к революции. Там он прожил три года. Однажды военный историк и подполковник Иван Липранди ехал в Аккерманскую крепость и взял с собой Пушкина.

Как выглядит башня Пушкина. Фото "Википедии"

Поэт за три дня в крепости написал знаменитое послание "К Овидию". Именно эта местность якобы напоминала ему об изгнаннике Овидии, который, по еще одной легенде, был сослан именно в греческий город Тира.

Реклама

Легенда о девушке-разбойнице

Еще одна легенда рассказывает о Девичьей башне. По рассказам, у молдавского хозяина Александра Доброго была умная и красивая дочь Тамара. Александр постоянно был в походах, а дочь оставались дома.

Как выглядит Девичья башня. Фото "Википедии"

Когда девочка подросла, стала разбойницей. Однажды она попросила отца выделить деньги на строительство монастыря. Александр дал средства и созвал людей на стройку, после чего поехал в поход. Однако вместо святыни Тамара приказала построить большую крепость и объявила себя независимой царицей.

Поселившись в крепости, разбойники нападали на соседние города и деревни. Однако Александр Добрый вернулся из похода и узнал о поступке своей дочери. Он проклял ее и приказал замуровать живьем в стенах крепости. С тех пор башню называют "Девичья".

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Наши авторы
Юлия Ляхова Доллар пошел на "повышение" – курс НБУ Юлия Ляхова · Team Lead Деньги Сегодня
Богдан Приходько Референдум Зеленского по Донбассу: о чем спросят украинцев и что будет дальше Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Анна Ткаченко Гогилашвили "поймал звезду". Чем закончится выходка ставленника Зеленского для Банковой и Украины Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Смотреть всех авторов
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Татьяна Очеретяная

Татьяна Очеретяная

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
Спортивный таблоид
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
ТОП публикаций
Александра Захарова

Александра Захарова

Редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Анна Пономаренко

Анна Пономаренко

Team Lead Звезды Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиумпредложений
ТОП публикаций
Лилиана Григорак

Лилиана Григорак

Редактор Life Сегодня

 Смотреть все статьи
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
Праздничный календарь декабря
Оригинальные идеи подарков
Загляни под елку!
Титульный бой в Броварах
Денис Беринчик
Денис Беринчик
18 дек.
21:00
Иса Чаниев
Иса Чаниев

П1

1.06

Х

23.0

П2

8.00
Ставки на бокс
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Комаровский в теме
Как научить ребенка чистить зубы?
Спроси у доктора
Опрос
Опрос
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Опрос "Рейтинг", 6-8 декабря
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,0
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
13,7
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,4
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,4
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,5
6
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,2
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,0
12
Партія Шарія Партія Шарія
3,1
13
Самопоміч Самопоміч
2,1
14
Голос Голос
1,8
Подробнее
Короновирус за месяц

350 116

заболело за месяц в Украине

-42%

Вакцинация
По состоянию на 14 декабря 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
12 640 221
Люди, которые получили минимум одну дозу
14 221 536
Всего введенных доз 26 861 757
Детальнее
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,20
19,23
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,60
29,95
18,76
33,79
30,78
30,12
19,36
33,99
30,78
30,12
19,64
33,99
30,78
30,12
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

30.53

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Чек-лист декабря
Успеть все до Нового года
Составляем список
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Must visit
Главные концерты декабря
Досуг для меломанов
⭐ Звездные архивы ⭐
Узнаете Хайди Клум?
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в декабре
Лунный календарь
Узнать
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять