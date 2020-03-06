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"Месть" за штраф: во Львове мужчина бросился под автомобиль копов (видео)

6 марта, 14:23

Татьяна Очеретяна

Нарушитель хотел сделать вид, что его сбили патрульные

Житель Львова бросился под автомобиль полицейских после того, как его оштрафовали. Таким образом он хотел инсценировать ДТП. Видео инцидента опубликовали на странице патрульной полиции Львовской области в Facebook.

Сообщается, что патрульные оштрафовали 36-летнего водителя Renault Kengoo на ул. Стуса за нарушение ПДД. Также водитель не имел полиса обязательного страхования.

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"С начала гражданин вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью. Когда конфликт исчерпали – на нарушителя вынесли объединенное за два нарушения постановление. Когда патрульный автомобиль уезжал с места остановки, водитель внезапно выскочил на автомобиль патрульных и сделал вид, что они его сбили. Мужчина упал на землю и резко встал. Он не ожидал, что в служебном авто работает видеорегистратор", – рассказали в пресс-службе патрульной полиции Львова.

Патрульные вызвали скорую, врачи не обнаружили у мужчины телесных повреждений, он также отказался от госпитализации.

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В результате инцидента поврежден капот служебного автомобиля, поэтому инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

Напомним, ранее в Киеве пьяный мужчина упал в нескольких сантиметрах от рельсов скоростного трамвая.

Также мы писали, что в Украине, к сожалению, происходит много ДТП и нередко по вине пешеходов – по крайней мере, так уверяют водители.

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ДТП штрафы Львов патрульные

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