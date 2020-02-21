В Украине происходит очень много дорожно-транспортных происшествий. И нередко они происходят по вине пешеходов — по крайней мере, в этом уверяют водители. В Раде решили увеличить ответственность для них, и прописать новые суммы штрафов. Сайт "Сегодня" выяснял, правда ли нужно ли увеличение размера штрафов и к чему это приведет.

Адвокат АО "Кредо" Вадим Володарский в комментарии сайту "Сегодня" заявил, что официальная статистика действительно занижает количество ДТП, которые происходят по вине пешеходов. Эксперт добавляет: пешеходы считают, что они всегда правы. А патрульная полиция попросту не реагирует на их нарушения, из-за чего они совершаются все чаще.

"Что происходит очень часто? Пешеход нарушил все, что можно (выбежал на дорогу в неположенном месте, ночью в темной одежде и т.п.). Его сбили. Но уголовное производство открывается с целью привлечь к уголовной ответственности водителя: следствие будет долго выяснять, мог ли водитель избежать наезда. И наше дело в статистике уже попало в графу "ДТП по вине водителя", а не "по вине пешехода". И таким образом, искажается сама статистика причин аварийности", — поясняет Володарский.

Подробнее о законодательных инициативах читайте в материале "Пешеходов будут воспитывать штрафами: в Раде нашли метод борьбы с ДТП".

В тренде Статистика ДТП по вине пешеходов занижена: эксперт объяснил причину

Напомним: по данным полицейской статистики, в Украине ежегодно восемь тысяч пешеходов оказываются под колесами автомобилей. Причем каждый седьмой пострадавший – не выживает. В Западной Европе этот показатель в три раза меньше.

Причем, что самое печальное, часто ДТП с участием пешеходов происходят на тротуарах и остановках общественного транспорта.

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