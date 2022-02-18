Есть угроза затопления! На Закарпатье река может выйти из берегов

Сегодня, 18 февраля, в Закарпатской области может подняться уровень воды на водоемах. Спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реке Уж.
Об этом сообщают ГСЧС.
"18 февраля ожидаем максимальный уровень на г. Уж (г. Ужгород Закарпатской области) – 40-70 см над нулем поста (уровень воды на 20 час 17.02 18 см), начальный выход воды на пойму междамбового пространства (уровень опасности желтый)", – предупреждают спасатели.
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Непогода на Закарпатье
В начале февраля на Закарпатьевода разрушила плотины и подтопила дома, а спасатели работали без перерыва. Также искали пропавшего 14-летнего парня, которого унесло течением. Однако ему выжить не удалось.
Местные не помнят такого наводнения еще с 2003 года.
"Дамбы еще сдерживали все хорошо. А потом прорвало в двух местах. Мы загнали трактор, разгонявший ту воду", – рассказывает местный житель Адрий Исаак.
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