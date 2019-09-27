Почему мужчина выпрыгнул из окна полицейского участка: расследование "Говорит Украина"

Пальцы в двери, битой по челюсти, издевательства до потери сознания – так полиция Ужгорода раскрывает преступления, утверждает герой нового расследования команды "Говорит Украина".
Убегая от пыток, мужчина выпрыгнул из окна кабинета следователей на четвертом этаже. После огласки руководителя отделения отстранили, а двое работников полиции неожиданно и одновременно заболели.
Превысили ли они свои полномочия – сейчас разбирается Государственное бюро расследований, а тем временем журналисты нашли других пострадавших.
"Они заковали меня в наручники, потом меня завезли на кладбище, били ногами, шокером, ставили на колени на могиле", – рассказал один из участников расследования.
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Напомним, ранее заключенные рассказали о пытках в Бердянской колонии.
Ранее сообщалось, что следователи теруправления ГБР (Мелитополь) проводят досудебное расследование по заявлениям представителей ОО "Альянс украинского единства" относительно возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц Бердянской исправительной колонии №77.
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