Мужчина из Закарпатья поделился секретом своего необычно позднего отцовства

Сегодня, 04:33

Своего первенца мужчина дождался только в 67 лет, а в 76 у него уже трое детей


Житель Виноградова Закарпатской области Янош Иванцо впервые стал отцом в 67. Сегодня ему 76 лет, и у него трое замечательных малышей, он полон сил и строит планы. Рецепт "эликсира молодости" – узнавали журналист "Сегодня".

Четырехлетняя Марианна могла бы быть внучкой, но она – третья дочка Яноша Иванцо. А первенца своего он дождался только в 67 лет. Супруге Яноша Марине – 45 лет. Познакомились они, когда он был вдовцом, а она – в разводе и с ребенком.

Через два года после рождения дочери Яноша Иванки на свет появился Илья. А третья беременность Марины стала для обоих сюрпризом.

Живет семья в двухкомнатной "хрущевке" – тесно, но дружно. Марина работает на швейной фабрике, а все домашние обязанности – на плечах Яноша.

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Мужчина не отрицает – устает, особенно после инфаркта, но и мысли не допускает, что семья могла быть меньше. Внимание старается уделить каждому.

Недавно многодетный папа попал в больницу из-за проблем с давлением. Говорит, должен набраться сил, ведь впереди столько дел. Ему самому, по его словам, нужно немного:

"Чтоб здоровый был, у нас, слава Богу, все есть. Я счастлив. Пусть Бог даст, чтобы все были так счастливы. У меня жена – изюминка", – поделился Янош Иванцо.

Напомним, ранее мы писали, что 7-летняя австралийка Шила Инь обладает уникальной шевелюрой. Девочка родились редкой генной мутацией, которая сделала ее волосы неукладываемыми. Кроме Шила, в мире есть всего 100 человек с этим синдромом непослушных волос.
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