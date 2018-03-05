Во Львове родилась первая в этом году тройня

Сегодня, 20:07

Два мальчика и девочка, а также их мама чувствуют себя хорошо

Малыши здоровы. Фото: пресс-служба мэрии Львова
Малыши здоровы. Фото: пресс-служба мэрии Львова

На днях во Львове, в родильном отделении 3-й городской клинической больницы, на свет появились тройняшки – два мальчика и девочка. Мама и младенцы, по словам врачей, чувствуют себя хорошо.

"У нас родилась первая в этом году тройня. Это два мальчика и девочка. Состояние матери и детей – удовлетворительное", – отметил главный врач 3-й городской клинической больницы Вадим Олейник.

Как сообщили в управлении здравоохранения Львовского городского совета, с 2006-го года это 13-ая тройня, которая появилась на свет в роддомах Львова.

Напомним, недавно во Львовской области 12-летняя девочка стала мамой. У школьницы появилась на свет здоровая девочка. Роженица –  из  из многодетной семьи, что в городе Борислав. Мама воспитывает одна шестерых детей, отца нет, но семья считается позитивной. .

Также сообщалось, что во Львове патрульные помогли беременной женщине добраться в роддом, где ее ждали врачи и операция.

Ранее мы писали, что на Закарпатье, в ромских семьях девочки, достигнув половой зрелости, уже в 13—14 лет выходят замуж. Для женщины  иметь пятеро детей в 25 лет – норма.
дети, семья, женщины, тройняшки

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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