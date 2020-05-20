Мужчину, который хотел проверить бдительность пограничников, задержали со стрельбой

Во вторник вечером, 19 мая, пограничники отдела "Лужанка" Мукачевского отряда со стрельбой задержали мужчину, который пытался незаконно попасть в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Задержанным оказался 40-летний гражданин Украины, житель села Мочола ​​Береговского района. Украинец некоторое время находился в Венгрии и намеревался вернуться домой, правда действующими пунктами пропуска воспользоваться не захотел. К тому же, оказалось, что проверить бдительность пограничников было давней мечтой украинца.

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Фото: dpsu.gov.ua

Об этом он рассказал охранникам госграницы при составлении на него протоколов о совершенных правонарушениях, предусмотренных ст. по ч.1 ст.204-1 КУоАП и ст.185-10 КоАП.

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Во время задержания, игнорируя законные требования пограничного наряда, мужчина попытался сбежать и прекратил правонарушения только после предупредительных выстрелов.

Сейчас материалы админпроизводства направлено в суд, который и будет выбирать правонарушителю вид взыскания.

Напомним, в Закарпатской области в течение нескольких часов дважды задерживали мужчину, который пытался переместить в Украину машину с немецкой регистрацией.

Кроме этого, пограничники в Одесской области задержали троих мужчин, которые на автомобиле ВАЗ незаконно пересекли границу со стороны Молдовы вне пункта пропуска.

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Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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