Музыкальная шпаргалка: украинец записал композицию для успешной сдачи ВНО
Парень из Черновцов изобрел грамматический реп, чтобы запомнить правильные ударения
Молодой парень из Черновцов записал трек со словами, в которых часто делают неправильные ударения, и его запись стала хорошей помощью в сдаче тестов внешнего независимого оценивания.
Сейчас его песня помогает выпускникам готовится к сдаче ВНО и за краткое время видео стало настоящим хитом в интернете – за месяц его клип собрал в сети почти сто тысяч просмотров. А некоторые даже потребовали снимать еще и развивать такую языковую методику.
Песня состоит из 198 слов со сложными ударениями. Игорь Гавреш написал ее, готовясь к тестам внешнего независимого оценивания по украинскому языку.
Вначале парень записал текст под бит и разместил его как голосовое сообщение в соцсети, просто чтобы запомнить правильные ударения.
"Я подходил к школе, в которой должен был сдавать ВНО и издалека слышу звуки какие-то знакомые, а это мой одноклассник слушает это самое голосовое сообщение", – рассказал Игорь Гавреш, автор грамматического репа.
ВНО по украинскому языку и литературе выпускник сдал на 190 баллов из 200 возможных.
"Было слово "справочник", которое у меня в третьей строчке, центнер, которое в предпоследней строчке, и еще два каких-то", – вспомнил парень.
Речитатив помог не только самому Игорю, но и его одноклассникам.
"Помогло. ВНО – 190 по украинскому языку", – отметил Максим Чигирев, одноклассник Игоря Гавреша.
А после экзаменов ребята решили снять клип.
"Ну, мы придумывали по сути на ходу почти, часть была придумана до этого, но благодаря нашему оператору Игорю снялись более-менее неплохо", – объяснил одноклассник Максим Чигирев.
Учительница украинского языка и литературы приветствует такое творчество. Ведь это один из способов повысить уровень знаний по ее предмету.
"Они мне просто такие достались, абсолютно нестандартные, с нестандартным родительским набором", – рассказала Наталья Стефанец учительница украинского языка и литературы черновицкого лицея №1.
Сейчас Игорь Гавреш – первокурсник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, будущий кибернетик. Обещает вскоре презентовать новый реп для ВНО, уже с фразеологизмами.
Напомним, что комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов) для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО руководители учебных заведений присылают по 18 марта 2019 года.
В Центре также отметили, что с начала регистрации для участия во внешнем независимом оценивании 2019 года, по состоянию на 6 марта, зарегистрировано 185 535 человек.
Как мы сообщали ранее, 5 февраля, стартовала регистрация на основную сессию Внешнего независимого оценивания 2019 года, регистрация продлится до 25 марта, об этом сообщили в Украинском центре оценивая качества образования (УЦОКО).
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