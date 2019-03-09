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Музыкальная шпаргалка: украинец записал композицию для успешной сдачи ВНО

Сегодня, 19:58

Парень из Черновцов изобрел грамматический реп, чтобы запомнить правильные ударения

Музыкальная шпаргалка: украинец записал композицию для успешной сдачи ВНО Запад Парень из Черновцов изобрел грамматический реп, чтобы запомнить правильные ударения

Молодой парень из Черновцов записал трек со словами, в которых часто делают неправильные ударения, и его запись стала хорошей помощью в сдаче тестов внешнего независимого оценивания.

Сейчас его песня помогает выпускникам готовится к сдаче ВНО и за краткое время видео стало настоящим хитом в интернете – за месяц его клип собрал в сети почти сто тысяч просмотров. А некоторые даже потребовали снимать еще и развивать такую языковую методику.

Песня состоит из 198 слов со сложными ударениями. Игорь Гавреш написал ее, готовясь к тестам внешнего независимого оценивания по украинскому языку.

Вначале парень записал текст под бит и разместил его как голосовое сообщение в соцсети, просто чтобы запомнить правильные ударения.

"Я подходил к школе, в которой должен был сдавать ВНО и издалека слышу звуки какие-то знакомые, а это мой одноклассник слушает это самое голосовое сообщение", – рассказал Игорь Гавреш, автор грамматического репа.

ВНО по украинскому языку и литературе выпускник сдал на 190 баллов из 200 возможных.

"Было слово "справочник", которое у меня в третьей строчке, центнер, которое в предпоследней строчке, и еще два каких-то", – вспомнил парень.

Речитатив помог не только самому Игорю, но и его одноклассникам.

"Помогло. ВНО – 190 по украинскому языку", – отметил Максим Чигирев, одноклассник Игоря Гавреша.

А после экзаменов ребята решили снять клип.

"Ну, мы придумывали по сути на ходу почти, часть была придумана до этого, но благодаря нашему оператору Игорю снялись более-менее неплохо", – объяснил одноклассник Максим Чигирев.

Учительница украинского языка и литературы приветствует такое творчество. Ведь это один из способов повысить уровень знаний по ее предмету.

"Они мне просто такие достались, абсолютно нестандартные, с нестандартным родительским набором", – рассказала Наталья Стефанец учительница украинского языка и литературы черновицкого лицея №1.

Сейчас Игорь Гавреш – первокурсник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, будущий кибернетик. Обещает вскоре презентовать новый реп для ВНО, уже с фразеологизмами.

Напомним, что комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов) для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО руководители учебных заведений присылают по 18 марта 2019 года.

В Центре также отметили, что с начала регистрации для участия во внешнем независимом оценивании 2019 года, по состоянию на 6 марта, зарегистрировано 185 535 человек. 

Как мы сообщали ранее, 5 февраля, стартовала регистрация на основную сессию Внешнего независимого оценивания 2019 года, регистрация продлится до 25 марта, об этом сообщили в Украинском центре оценивая качества образования (УЦОКО).

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Тег экзамен, композиция, ВНО

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