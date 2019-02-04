Завтра начинается регистрация на основную сессию ВНО

В этом году внешнее независимое оценивание пройдут около 332 тысяч человек

Тесты ВНО. Фото: Сегодня

Завтра начинается регистрация на основную сессию ВНО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/81a/33d/5c581a33dd220.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/81a/33d/5c581a33dd220.jpg 2019-02-04T13:19:00+02:00 Украина В этом году внешнее независимое оценивание пройдут около 332 тысяч человек

Начиная со вторника, 5 февраля, будет проходить регистрация на основную сессию Внешнего независимого оценивания 2019 года, регистрация продлится до 25 марта, об этом сообщили в Украинском центре оценивая качества образования (УЦОКО).

По прогнозам УЦОКО, около 332 тысяч человек собираются пройти ВНО в 2019 году. Большая часть людей, изъявивших желание пройти оценивание в этом году, будут завершать получение полного общего среднего образования: выпускники школ, учащиеся (слушатели, студенты) учреждений профессионального (профессионально-технического), высшего образования. Также тестирование могут пройти выпускники высшего и общего образования прошлых лет.

Максимальное количество предметов, доступных абитуриентам для прохождения тестирования – 4. По правилам ВНО, для оценивания на выбор доступны 11 предметов.

Ежегодно абитуриенты получают возможность зарегистрировать на пробное ВНО и попробовать свои силы до основного оценивания. Всего в пробном тестировании 2019 года примет участие 167 803 человека.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о датах, главных этапах и правилах подготовки к ВНО-2019.

Напомним, сайт "Сегодня" писал об окончании регистрации на пробное ВНО-2019: сколько заявок подано.

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