Абитуриентам напомнили о скором окончании подачи документов на ВНО-2019

Больше всего выбрано тестов по украинскому языку и литературе

Тесты ВНО. Фото: Сегодня

Абитуриентам напомнили о скором окончании подачи документов на ВНО-2019 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/81a/33d/5c581a33dd220.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/81a/33d/5c581a33dd220.jpg 2019-03-06T14:52:00+02:00 Украина Больше всего выбрано тестов по украинскому языку и литературе

Комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов) для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО руководители учебных заведений присылают по 18 марта 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе Украинского центра оценивания качества образования.

В Центре также отметили, что с начала регистрации для участия во внешнем независимом оценивании 2019 года, по состоянию на 6 марта, зарегистрировано 185 535 человек.

"За 28 дней от начала регистрации для участия во внешнем независимом оценивании зарегистрировано 185 535 человек", – говорится в сообщении.

Активно регистрируются абитуриенты в Днепропетровской (18466) области, городе Киеве (17 159), Харьковской (14 067), Львовской (13787) областях.

Уже традиционно больше всего выбрано тестов по украинскому языку и литературе – 184409, истории Украины – 122916, математике – 87 002. Четвертый по популярности учебный предмет – английский язык (53597), пятый – география (44168).

Кроме того, отмечается, что в Украине резко сократилось количество абитуриентов.

Напомним, 5 февраля, стартовала регистрация на основную сессию Внешнего независимого оценивания 2019 года, регистрация продлится до 25 марта, об этом сообщили в Украинском центре оценивая качества образования (УЦОКО).

По прогнозам УЦОКО, около 332 тысяч человек собираются пройти ВНО в 2019 году. Большая часть людей, изъявивших желание пройти оценивание в этом году, будут завершать получение полного общего среднего образования: выпускники школ, учащиеся (слушатели, студенты) учреждений профессионального (профессионально-технического), высшего образования. Также тестирование могут пройти выпускники высшего и общего образования прошлых лет.

Максимальное количество предметов, доступных абитуриентам для прохождения тестирования – 4. По правилам ВНО, для оценивания на выбор доступны 11 предметов.

Ежегодно абитуриенты получают возможность зарегистрировать на пробное ВНО и попробовать свои силы до основного оценивания. Всего в пробном тестировании 2019 года примет участие 167 803 человека.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о датах, главных этапах и правилах подготовки к ВНО-2019.

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