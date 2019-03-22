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На Бали со стрельбой задержали экс-милиционера с Закарпатья и двух россиян

Сегодня, 18:23

Компания совершила розбойное нападение на магазин

Фото: Нацполиция
На Бали со стрельбой задержали экс-милиционера с Закарпатья и двух россиян //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/50b/790/5c950b7905774.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/50b/790/5c950b7905774.jpg Запад Компания совершила розбойное нападение на магазин

Бывшего милиционера из Закарпатья, которого не допустили к службе в Нацполиции, задержали на острове Бали за разбойное нападение.

"В марте 2015 года сотрудники внутренней безопасности МВД Украины разоблачили некоторых сотрудников Хустского горотдела УВМВД. Установлено, что следователи, не признали вещественными доказательствами автомобили и регистрационные документы, которые имели явные признаки подделки и замены номерных знаков, также они выдали эти автомобили людям, не являющимся их владельцами", – сообщают в департаменте внутренней безопасности Нацполиции.

В результате было открыто уголовное производство (превышение власти или служебных полномочий), которое впоследствии переквалифицировали на "служебную халатность".

Подозрение в совершении преступления объявили следователю – майору милиции, впоследствии обвинительный акт направили в суд. Постановлением Хустского районного мужчину освободили от уголовной ответственности.

В 2017 году бывший милиционер решил вернуться в правоохранительные органы и подал документы на прохождение конкурса на вступление в ряды Нацполиции. Однако, по результатам изучения дела кандидата его служебное дело признали нецелесообразным.

В итоге экс-следователь с юридическим образованием, сговорившись с двумя гражданами Российской Федерации, оказался на острове Бали. Сотрудники местной полиции поймали его и сообщников на разбойном нападения на магазин. Угрожая оружием, они похитили 900 миллионов индонезийских рупий. При задержании один из преступников пытался оказать сопротивление, поэтому полиции пришлось стрелять на поражение.

Сейчас бывший милиционер из Украины находится в тюрьме Бали, ожидая приговора суда. По местному законодательству за совершенное преступление ему грозит не менее 15 лет лишения свободы.

Напомним, в прошлом месяце стало известно о гибели в Таиланде троих российских туристов за один день: один совершил самоубийство в аэропорту международном аэропорту Бангкока, и еще двое стали жертвами ДТП.

Кроме того, сообщалось о задержании на тайском курорте Паттайя пары россиян, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили дебош.

Мы также писали, что прошлым летом полиция Таиланда предъявила гражданину России обвинение в краже мотоцикла у пенсионера из Венгрии.

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Тег ограбление, Закарпатье, милиционер, бали

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