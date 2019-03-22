Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,17
30,85
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

"Захотелось острых ощущений": в Ивано-Франсковске пара ограбила секс-шоп

Сегодня, 13:43

Перед ограблением преступники скупились на немалую сумму

"Захотелось острых ощущений": в Ивано-Франсковске пара ограбила секс-шоп Запад Перед ограблением преступники скупились на немалую сумму

В Ивано-Франковске произошло пикантное преступление. Там мужчина и его спутница ограбили один из секс-шопов города.

Пока женщина отвлекала продавщицу, мужчина вынес товара на три тысячи гривен. Примечательно, что перед этим пара скупилась на немалую сумму, но, очевидно, для полного счастья им не хватило еще двух игрушек для взрослых. Личности воров правоохранители установили быстро, благодаря видео с камер наблюдения.

На данный момент мужчину уже задержали. Преступник свою вину признал и обещает вернуть украденное. Следователь Ивано-Франковского отдела полиции Оксана Гунчак рассказала "Сегодня", что, по словам задержанного, они ограбили сек-шоп, ибо "захотелось острых ощущений".

Напомним, не так давно на столичной Борщаговке неизвестные ограбили квартиру. Преступники, кроме ценных вещей, украли собаку.

Кроме того, ранее в поселке Капитоловка Харьковской области двое мужчин ограбили магазин. Как выяснили полицейские, злоумышленники повредили замки на входных дверях проникли в магазин. Они вынесли из здания 10 тысяч гривен, 40 пачек сигарет и 12 литров пива.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ограбление, грабители, Ивано-Франковск, задержание, секс-шоп

Вы сейчас просматриваете новость " "Захотелось острых ощущений": в Ивано-Франсковске пара ограбила секс-шоп". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Накинули на шею веревку и избили: в Одессе посреди улицы ограбили мужчину

20 марта, 11:46

Троих подозреваемых в разбойном нападении задержали

Ограбление в Новом Буге: полиция ищет бандитов спортивной внешности

20 марта, 10:59

Связали хозяйку дома и отобрали драгоценности

Ветров: «Выбираться из отношений с Верой Сотниковой было тяжело»

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

"Это преступление!" В СФ РФ пригрозили Украине бойней и войной

Дрюк оказалась агентом украинской контрразведки,- СМИ

Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»

Основания для вызова «скорой» — Супрун

Кравец рассказала, почему не хочет выступать в Comedy Woman

Ждем транспортный налог для авто старше 5 лет

Анфиса Чехова устроила фотосессию на Мальдивах

Под запрет в Украине попали зеленка, йод, валерьянка и другое
Загрузка...

Операторы отказываются от безлимитных тарифов: не придется ли платить больше

Сегодня, 07:28

Первый оператор заявил, что готовится отказаться от безлимитных услуг

"Миллион избирателей проголосовать на этих выборах не смогут": кто именно потеряет свой голос

Вчера, 07:51

Интервью с руководителем Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александром Стельмахом

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

По следам Ельцина: зачем Назарбаев отправился на покой

20 марта, 07:39

В Казахстане стартовал процесс контролируемой передачи власти

Зеленский озвучил фамилию возможного главы МИД в случае победы

На кого никогда не наезжают в тюрьме

Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО