"Захотелось острых ощущений": в Ивано-Франсковске пара ограбила секс-шоп

Перед ограблением преступники скупились на немалую сумму

"Захотелось острых ощущений": в Ивано-Франсковске пара ограбила секс-шоп 2019-03-22T13:43:00+02:00 Запад Перед ограблением преступники скупились на немалую сумму

Пока женщина отвлекала продавщицу, мужчина вынес товара на три тысячи гривен. Примечательно, что перед этим пара скупилась на немалую сумму, но, очевидно, для полного счастья им не хватило еще двух игрушек для взрослых. Личности воров правоохранители установили быстро, благодаря видео с камер наблюдения.

На данный момент мужчину уже задержали. Преступник свою вину признал и обещает вернуть украденное. Следователь Ивано-Франковского отдела полиции Оксана Гунчак рассказала "Сегодня", что, по словам задержанного, они ограбили сек-шоп, ибо "захотелось острых ощущений".

Напомним, не так давно на столичной Борщаговке неизвестные ограбили квартиру. Преступники, кроме ценных вещей, украли собаку.

Кроме того, ранее в поселке Капитоловка Харьковской области двое мужчин ограбили магазин. Как выяснили полицейские, злоумышленники повредили замки на входных дверях проникли в магазин. Они вынесли из здания 10 тысяч гривен, 40 пачек сигарет и 12 литров пива.

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