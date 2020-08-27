На Буковине вспышку COVID-19 зафиксировали в психоневрологическом интернате

В селе Нижние Становцы Черновицкой области вспышку COVID-19 зафиксировали в психоневрологическом интернате. Инфекцию подтвердили у 11 подопечных учреждения.

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Как сообщает "Укринформ", ссылаясь на директора заведения Николай Харина, состояние заболевших стабильное, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

"К счастью, больных в тяжелом состоянии нет. Все они находятся на контроле семейного врача", – сказал директор интерната.

По его словам, еще пять человек сдали ПЦР-тесты и ожидают в ближайшие дни получить их результаты. Сообщается, что интернат закрыли на карантин, никого постороннего не пускают, персонал работает в масках и защитных костюмах.

Отметим, сейчас там 187 подопечных, которые круглосуточно проживают в учреждении.

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"Это взрослые люди, имеющие психоневрологические заболевания. Среди подопечных нашего интерната детей нет", – сказал Харина.

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Добавим, за минувшие сутки, 26 августа, коронавирус диагностировали 159 жителей Черновицкой области. С начала эпидемии в регионе инфекцию диагностировали у 9 700 человек, выздоровели – 6 029.

Ранее мы сообщали, что на Буковине снова прошел "карантинный" протест. Люди перекрыли дорогу, требуя не ужесточать ограничения.

Также напомним, с 20 августа в Украине решили пересмотреть зональное деление страны в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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