В Украине снова пересмотрят зоны карантина

Только на сегодняшний день уже 13 областей-кандидатов на изменение уровня эпидопасности

В Украине завтра пересмотрят уровни эпидемиологической опасности в ряде областей и определят регионы в ту или иную зону карантина (зеленая, желтая, оранжевая, красная). Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

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Только на сегодняшний день уже 13 областей-кандидатов на изменение уровня эпидопасности.

"Завтра будут пересмотрены уровни эпидопасности на основании количества заболевших за последние 14 дней. В прошлый четверг, когда принималось решение о первом зонировании, таких регионов было 10. Сейчас по статистике, которая у нас есть на сегодня, количество областей, в которых будет проведено рассмотрение и зонирование территорий по цветной гамме, уже 13. Но мы ждем завтрашнего дня, поскольку динамика к росту количества заболевших, показывает, что дополнительно к 13 могут присоединиться другие области", – сказал Ляшко.

Напомним, 13 августа комиссия ТЭБ ЧС определила эпидемиологическую ситуацию в регионах, на основании чего в Украине обновили зоны карантина. Столица оказалась "желтой", а "красными" стали несколько населенных пунктов в пяти областях. Стало известно, в каких населенных пунктах появились новые ограничения. Стоит отметить, что обновленные зоны начали действовать с 17 августа и должны были пересматриваться только через 14 дней.

Также недавно Кабмин изменил критерии, по которым Украину делят на зоны карантина. Раньше было четыре критерия, сейчас их три.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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