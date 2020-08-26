На Буковине снова прошел "карантинный" протест: люди перекрыли дорогу

В Черновицкой области, где ранее проходил протест "Голодный карантин", жители села Мамаевцы в Кицманском районе перекрыли дорогу, требуя не ужесточать противоэпидемических ограничений.

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Как сообщает "Молодой буковинец", участники акции собрались у здания сельсовета и пообщались с исполняющим обязанности сельского головы.

После этого протестующие перекрыли трассу государственного значения Н-10 – они ходили по пешеходному переходу и не давали проехать автомобилям. Возникли заторы, время от времени вспыхивали конфликты с возмущенными водителями.

"Это полный абсурд закрывать один район в то время, когда люди все равно могут зайти в магазин или пойти в ресторан в другом районе. Это просто гибель для бизнеса, а наши дети должны в школу ходить, и в садики. Если завтра на сессии районного совета не будет принято решение об ослаблении карантина, то перекрытие дороги будет долгим", – заявила одна из участниц протеста.

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Стоит напомнить, что ранее в Черновцах, несмотря на решение городских властей ослабить карантин, полиция остановила движение троллейбусов.

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Также добавим, что с 20 августа в Украине решили пересмотреть зональное деление страны в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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