Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,09
29,71
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

На Буковине коронавирусом заразились почти 600 человек

15 апреля, 01:01

Татьяна Власенко

За сутки COVID-19 подтвердили еще у 43 человек

На Буковине 14 апреля официально было подтверждено еще 43 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 589 человек. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

Кроме того, в больницах Черновицкой области 30 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Семеро из них подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Реклама

А в Сторожинецкой центральной районной больнице скончался пациент с подозрением на COVID-19.

"80-летний мужчина из Сторожинца обратился в медицинское учреждение в ночь на вторник, 14 апреля. Из-за тяжелого состояния его сразу госпитализировали в реанимацию.Несмотря на усилия врачей, больной скончался. У мужчины была двухсторонняя пневмония, диффузный кардиосклероз и гипертония", – рассказали в ОГА.

В тренде
Вражеские обстрелы и потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

Также ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске умер пациент с коронавирусом, которого уже готовили к выписке.

А тем временем в Украине закрыли все продуктовые рынки. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия буковина черновицкая область коронавирус пандемия COVID-19

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 14 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 14 апреляУкраина
Смерть священника от коронавируса в Залещиках: врач рассказала о причинах
Смерть священника от коронавируса в Залещиках: врач рассказала о причинахЗапад
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клубаФутбол
Контрабандист пытался вывезти из Украины 11 тысяч масок: ему
Контрабандист пытался вывезти из Украины 11 тысяч масок: ему "помогал" пограничник (фото, видео)Запад
Коронавирус стал более коварным: врачи из Черновцов рассказали о новых симптомах
Коронавирус стал более коварным: врачи из Черновцов рассказали о новых симптомахУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 14 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 14 апреля и все подробности из регионовУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...