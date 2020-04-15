На Буковине коронавирусом заразились почти 600 человек

За сутки COVID-19 подтвердили еще у 43 человек

На Буковине 14 апреля официально было подтверждено еще 43 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 589 человек. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

Кроме того, в больницах Черновицкой области 30 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Семеро из них подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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А в Сторожинецкой центральной районной больнице скончался пациент с подозрением на COVID-19.

"80-летний мужчина из Сторожинца обратился в медицинское учреждение в ночь на вторник, 14 апреля. Из-за тяжелого состояния его сразу госпитализировали в реанимацию.Несмотря на усилия врачей, больной скончался. У мужчины была двухсторонняя пневмония, диффузный кардиосклероз и гипертония", – рассказали в ОГА.

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Также ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске умер пациент с коронавирусом, которого уже готовили к выписке.

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