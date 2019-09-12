На Буковине начали массово вакцинировать диких животных

Сыворотки разбрасывают с самолетов прямо над лесами и полями

В Черновицкой области диких животных начали вакцинировать против бешенства. Со специально оборудованных самолетов в области разбрасывают сыворотки над лесами и полями.

Эта вакцина в виде прессованного брикета размером со спичечный коробок. Оболочка – это приманка, а внутри находится сама сыворотка. Специалисты уверяют: она не вредна для людей и домашних животных. Однако жителям все же советуют ее не трогать, чтобы не перебить запах для лис и енотов.

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Такую процедуру сейчас проводят по всей Украине. Прошлогодняя вакцинация дала положительный результат: количество случаев бешенства уменьшилось вдвое.

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Напомним, недавно мы сообщали о том, что на Прикарпатье участились случаи нападения дворовых собак на людей. При этом в случае заболевания бешенством медики помочь не смогут – вакцины от вируса в больницах попросту нет, найти препараты можно только в некоторых аптеках, но и там они стоят немалых денег.

А жителей села под Черниговом терроризируют стаи собак. Люди уже боятся отпускать детей в школу без сопровождения.

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