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На Буковине открыли "охоту" на любителей жечь опавшие листья

1 ноября, 16:40

Поджигателей выслеживают с помощью квадрокоптера и выписывают им штрафы

На поджигателей листвы начали охотиться на Буковине – ищет нарушителей квадрокоптер и все фиксирует на видео. Недобросовестных жителей Черновцов коммунальщики штрафуют – на сумму до 1360 гривен.

Только за последний месяц составили уже десяток протоколов, и теперь задумались, чтобы таким образом наказывать людей, которые устраивают пожарища на собственных огородах и дворах.

Подчеркивают, что листья можно использовать в благоустройстве города. Поэтому призывают жителей города не сжигать, а сдавать листву в специальные приемные пункты.

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"Мы листья бортуем в ямы, пересыпаем опилками, закрываем почвой, частично заливаем водой. И они со временем перегнивают. А дальше мы достаем и используем для компоста, текущего ремонта газонов города", – объяснил Александр Брязкало, руководитель Черновицкого треста зеленого хозяйства.

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Фото: UA: Вінниця

Напомним, пока в Киеве выясняют причины смога и неприятного запаха на Левом берегу, жители окрестностей столицы заявляют об экологической катастрофе. Так, в считаных километрах от Киева работает "завод", который сжигает шины, добывая "легкую нефть". Едкий дым люди чувствуют даже в нескольких километрах от опасного производства, а по соседству с "заводом" пасутся коровы с молочной фермы и растут овощи в теплицах. И такой "нефтяной завод" в столичном регионе – далеко не единственный. "Сегодня" выяснили подробности экологического скандала.

Люди в Киеве уже несколько дней подряд жалуются, что невозможно дышать, и практически во всех районах столицы наблюдается смог и запах гари. При этом датчики по городу показывали уровень загрязнения воздуха в некоторых районах на отметке 139 при норме до 50.

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Черновцы листья поджигатель буковина квадрокоптер

Источник: Сегодня

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