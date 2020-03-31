На Буковине умерли два человека с коронавирусом

В Черновицкой области 31 марта умерли два человека, инфицированных коронавирусом – мужчина и женщина, которые находились в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации.

"Женщина 1955 года рождения попала в Хотинскую центральную районную больницу 25 марта. Перед этим три дня лечилась дома", – говорится в сообщении.

По данным чиновников, 30 марта ей начали вентиляцию легких, и в тот же день был получен позитивный результат теста на COVID-19.

"31 марта состояние больной резко ухудшилось, женщина умерла", - добавили в ОГА.

Еще один летальный исход зафиксировали в Черновцах – там скончался мужчина 1962 года рождения.

"Не удалось спасти мужчину, которого госпитализировали в Областную клиническую больницу 24 марта. С 27 марта больной был в реанимации в тяжелом состоянии, а 28 марта у него был подтвержден COVID-19. В ночь на 30 марта его состояние значительно ухудшилось. Мужчина болел также сахарным диабетом", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Ивано-Франковске заявили об ожидании новой волны коронавируса. По оценкам врачей, заболевших станет больше еще через две-три недели.

Кроме того, главный врач центральной больницы Ивано-Франковска заявлял, что первые случаи заражения коронавирусом могли быть в городе еще в декабре 2019 года.

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