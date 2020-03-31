Массово возвращаются из Европы: в Ивано-Франковске ожидают новую волну коронавируса

По оценкам врачей, заболевших станет больше еще через две-три недели

В Ивано-Франковской области ожидают вторую волну заболеваний коронавирусом через две-три недели, когда проявятся симптомы у заробитчан, вернувшихся из-за границы.

Об этом шла речь на оперативном совещании у городского головы Руслана Марцинкива, которая транслировалась в Facebook.

"Основной момент, который свидетельствует о том, что будет новая волна – это массовое возвращение людей из-за границы. Она может проявиться уже через две-три недели, поэтому очень важно, чтобы все, кто вернулся, были на самоизоляции", - заявила начальница Управления здравоохранения Мария Бойко.

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Также она напомнила о том, что Европа серьезно поражена коронавирусной инфекцией, и, в отличие от ЕС, пожилые люди из группы риска не так часто обращаются к врачам.

"К сожалению, в отличии от Италии или Испании, где очень много погибших старшего возраста, у нас люди от 60 лет не так часто обращаются, они напуганы. Хорошо, что они уже меньше выходят из дома, но мы можем слишком поздно узнавать о потерях", – добавила Бойко.

Напомним, по состоянию на утро 31 марта в Украине число инфицированных коронавирусом возросло до 549 человек. 13 зараженных умерли, а восемь сумели побороть инфекцию.

Стоит добавить, что украинский педиатр Евгений Комаровский назвал тех, кто не входит в группу риска коронавируса.

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